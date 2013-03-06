Предложения по изменению интерфейса программы - страница 5
Здравствуйте все, с каждым днем появляется появляется все больше зарегистрированных пользователей и каждый старается высказать свое мнение по улучшению метатрейдера это правильно! Очень много критики причем не обоснованной ,складывается впечатление что у каждого сотрудника MetaQuotes Software Corp. количество рук как у осьминога и голов столько-же чтоб сразу решить все эти вопросы,А нет чтоб выложить решение этого вопроса в исполненной работе помочь себе и другим (а может и работать позовут в компанию за хорошие деньги) компания -то респектабельная !
Здравствуйте многоуважаемые сотрудники! :)
Мы все вас прекрасно понимаем, что вы в мыле и мы хотим всего и сразу, причем часто противоречивого, но, с одной стороны, кому сейчас легко, а с другой - хочется же реально сделать хорошую вещь с которой удобно работать, чтобы запустить приложение, нажать одну кнопку "Хочу много денег", указать счет перечисления и забыть.
К вопросу "а нет, чтобы выложить решение". Лично я не кодер, поэтому с кодом не помогу, а вот фантазия на "если было бы так, то было бы круто и удобнее", на это хватает. Естественно не с потолка "хочу", а учитывая знания в программировании и примерное представление как это реализовано в коде. Поэтому идею стараюсь расписать максимально подробно, вплоть до "берем два цикла по i и n", на сколько хватает знаний.
К сожалению, мы не знаем сколько сотрудников кодит метатрейдер, но, учитывая, что 5ой версии, не соврать, 2.5 года, а в ней до сих пор вылезают ошибки уровня начинающего программиста, то тут невольно будешь надувать щеки. Понятное дело, что вы не Microsoft, которые штампуют винду раз в 2 года, но вас же там тоже не 3.5 калеки?! Коль так, то поставьте в шапку форума, а лучше всего сайта календарь занятости с прописанными задачами на каждый день, чтобы люди видели что парни работают и у них этой работы еще на 5 месяцев вперед, по графику, так что если вносишь предложения - изволь ждать. А то так написал предложение, отправил и думаешь прочли - не прочли, приняли - не приняли, а может вообще забили. Где-то логика подсказывает, что вы скорее всего все читаете и анализируете, делаете выводы, но Эго-то надеется, что твои мольбы услышат и быстренько внесут поправки.
Ведь для нас, для пользователей, если реальных изменений не произошло за условно месяц, то что мы думаем? Отписались и забили на мое мнение! Второй рас пишу новые идеи - тоже 0 реакции. Буду-ли я писать в 3й раз? Вопрос большой. А если на мои предложения мне скажут, да, чувак, афигенная мысль, но только сейчас не до этого, сделаем это в Августе, чрез 6 месяцев, то ОК! Я вам еще накидаю идей на год вперед. Ведь хуже всего ждать, когда не знаешь сколько именно. Стоит-ли мне ждать автобуса, или я пешком быстрее дойду? Тут таже самая картина.
Да, и еще. Мне кажется - что, ввиду нехватки людей, вы направляете все возможные усилия на одну задачу. Сегодня и этот месяц херачим серверную часть. Через месяц - херачим мобильное приложение, через месяц все что касается интерфейса. Да выделите группу на одно, группу на другое и одного человека на интерфейс, и пусть он один потихонечку сидит и кодит его. Опять-же нам будет легче с ним взаимодействовать через форум, т.к человек полностью в теме и не нужно задачу объяснять толпе мужиков. Ведь облагородить интерфес сильно много сил не займет. К примеру мое предложение перенести надписи названий линий buy, sell, sl и tp слева на право. Ну что сложного написать вместо left - right, либо прописать "координаты", не знаю как там у вас? Работы ну максимум на час, а исправление уже считается. Если не согласны, то соответственно отписались, что этого делать не нужно по таким-то таким причинам (100500 пользователям эта идея не понравилась (ссылка на обсуждение)) И вам хорошо, что не потеряете "клиента", и моя душа спокойна, что меня услышали, и приняли меры, но, не реализовали за ненадобностью. Вполне себе обычный диалог технолога и конструктора.
Так что, давайте общаться! И, фигня это все, что "если мы будем всем отвечать, то некому будет работать" На то он и форум, где всегда есть корифеи, которые доступно популярно объяснят новичкам, обсосут идею и вам выложат ее в совершенстве.
Честь имею.
Никогда. МТ5 позиционирует как БИРЖЕВОЙ терминал, а на биржах локи не любят.
,,,локировать можно на МТ4, но 4-ка судя по настрою разработчиков планируется войти в историю в ближайшее время , от суда вопрос: куда/к кому уйдёт большая армия форекс-трейдеров-локировшиков?
,,,локировать можно на МТ4, но 4-ка судя по настрою разработчиков планируется войти в историю в ближайшее время , от суда вопрос: куда/к кому уйдёт большая армия форекс-трейдеров-локировшиков?
,,,свежо придание, да верится с трудом...
,,,к сожалению пока в этом мире почти всё зависит от того "дяди на верху с волосатыми руками" который возможно захочет что-бы вы заняли "свою" нишу в том или ином сегменте, в противном случаи придётся много лет бороться с "мельницами"...
Есть предложение в полях выставления уровней ордера встроить "калькулятор".
При редактировании отложенного ордера хочется не писать все значение заново (что-то плохо у меня с математикой), а просто вконец старого дописать -50, и программа автоматически отнимет от старого значения 50 пунктов. По-хорошему, было бы здорово, если бы при редактировании отложника автоматически эти 50 еще отнимались у sl и tp, дабы не делать лишних телодвижений.
Поле "Символ" в окне ордера. Народ, его кто-то использует? Лично я открываю сначала график, нажимаю F9 и понеслась.
И вообще, я что-то не заметил, чтобы собиралась какая-нибудь статистика использования, опросы и т.п. С удовольствием поделился бы своим мнением :)
Да, еще. Ночью, белые области терминала просто выжигают мозг через глаза. Плачу. У ноута яркость на минимуме, изменил под себя цветовую схему, кому интересно, см рис., но все ровно устаешь. Я конечно понимаю, что ночью нужно спать, но... то что имеем. Думаю таких полуночников не одна сотня. Поэтому хотелось бы, чтобы либо обложки ввели какие-нибудь, либо добавили данные поля в цветовую схему. Да хоть как в навигаторе "день", "ночь". Можете тогда еще синхронизировать со временем компа ;)