Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 527
В чем смысл открывать несколько сигналов, если на каждом - тупое пересиживание?
Не важно каким способом достигнута прибыль. Главное, чтобы она была достигнута. Даже в конечном итоге сливающая ТС может приносить прибыль, если до слива выведено несколько раз сумма равная начальному депозиту. Другое дело, когда слив без заработка - вот тогда да, ситуация безнадёжная. А пересиживание - это не самое страшное. Как говорил В. Высоцкий - "... это не беда когда болит нога". Сейчас есть такие протезы, что безногие курьерами бегают.)
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2021.09.11 01:00
Текущее состояние на начало следующей недели :
.
В какой части огорода находится "трактор" на текущий момент?
Нажми на картинку, она увеличится.
Найди вертикальную линию day
Найди горизонтальную линию Balance
Теперь найди пересечение этих линий (чтобы не упустить, можешь помогать себе указательными пальцами левой и правой руки)
В точке пересечения этих линий и находится трактор
Понимаешь?
Разобрался?
Если будет слишком трудно, то ты обращайся, не стесняйся, здесь тебе помогут.
Спасибо за ваш звонок. Ваш звонок очень ценный для нас.
Чтобы увидеть мониторинг и все характеристики трактора, достаточно перейти по ссылке, расположенной в моём профиле.
Но чтобы слишком не утруждать здешних членов команды профессионалов, я могу размещать ссылку прямо здесь, благо счёт демо, и модераторы возражать не будут. Или будут возражать ?
Давайте дружно у них спросим !
Чтобы увидеть мониторинг и все характеристики трактора, достаточно перейти по ссылке, расположенной в моём профиле.
а они разве соотносятся ?
сигнал и твои матлабовские картинки про worldcup. или тогда зачем там логотип?
Видимо, у тебя, ко всему прочему, ещё и зрение плохое.
А там черным по белому написано: Подготовка к чемпионату
Это моя подготовка к чемпионату 2022 года.
На всякий случай, напомню тебе, что сейчас 2021 год.
То есть, ты зарабатываешь от рекламы?
Сначала рекламировал брокера, у которого сливал все конкурсные счета, а теперь этот конкурс?
Всерьез обсуждать твое участие там не имеет смысла - ты на демо продержаться даже месяц не можешь....
В конкурсе будет участвовать моя жена.;))))