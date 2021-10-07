Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 482
У вас в стейте просадка 50%, что весьма красноречиво)
Да, это серьёзно. Если бы я с такой просадкой мирился у меня бы были очень прибыльные эксперты. Но на стадии разработки я всё же стараюсь, чтобы просадка была максимум 20%. А если снизить менее 50% не удаётся, то такую стратегию бракую, либо дорабатываю. Хотя некоторые заявляют, мол надо использовать депозит по полной и вполне допускают и такую просадку. Дело вкуса, как говорится. Маленькими депозитами можно рисковать и с такой просадкой, допустим на стадии разгона. Но при большом депозите страшновато.)
Кого ты слушаешь, приятель? Это ж - психопат, который за мной бегает уже 4-й год.
Т.е. он лжёт?
а где его смотреть?ссылку дай
В профиле.
Все. Ухожу. Но, если что - вернусь, чтобы помочь в борьбе с балбесами.
Как дышит.
Да, посмотрел по ссылке 32.8, а отнюдь не 50.) Считаю при маленьком депозите вполне приемлемо.
Просадка считается от прибыли, а не от депозита. Потому что она могла быть и сразу на старте.
Где вы здесь видите 32? Там даже больше чем 50.
Да уж - говори что 100%, лапоть картофельный.
Низко пали. Для оскорблений высокого ума не нужно.
На войне как на войне. Извини, дружище.
Там же в отчете есть цифра просадки по эквити 32.78. Зачем мне по графику, что то мерять, когда цифра уже есть.