Кольцо - страница 42
Спасибо за подсказку, попробую использовать в дальнейшей работе. Только нужно решить задачу границы тренда с флетом. Для начала, наверно, можно тупо попробовать определять границу по пройденному расстоянию от последних экстремумов. Допустим прошла цена цена от нижнего экстремума вверх на 100 п. - считать, что начался тренд вверх, начинаем пирамидить.
могу посоветовать попробовать чтонибудь из SAR индикаторов - типа параболика
только использовать для анализа Первые точки САРа... - тогда "видно" и движение и флет - типа если от точки до точки 10-24пункта - то это флетовое движение... и тд..
или если точки вверх идут - то трендик нарисовался...
Почему не работает кольцо? Скорее всего, неправильно используется.
Кольцо не инструмент, а результат хеджирования неудач в используемой тактике торговли.
Какова же тактика?
Кольцо, на примере треугольника, образуется тремя парами p1, p2, p3
Схема кольца выражается формулой:
a*p1 + (- a)*p2 + b*p3 = r*p3, где a, b - количество минимальных лотов, торгуемых в кольце. Значения коэффициентов большие нуля - покупка, меньше нуля продажа. Целиком получить ноль не удается. по паре p3 получается хвостик с объемом лота r. Пусть r пренебрежимо мало.
Мы входим в рынок по такой схеме:
Фу какая пошлятина
Добрый день, всю ветку не читал, но скажите - ваше кольцо то как себя показало?
Я пытался такую хрень воротить, только поменьше. Мой вывод был такой: в сумме кольцо дает единицу)
Интересно - как же показало себя это кольцо в боевых условиях за 10лет?
Я этих вариантов по-пере-гонял уже знаете сколько? Всё это увлекательно, но не даёт уверенности в результате. Все эти если-куесли...
Если Вы откроете треугольник (или несколько), то спустя некоторое время Вы сможете быть уверены только в двух вещах:
1. Цены уйдут.
2. Убытки уйдут дальше прибылей на величину спредов, но не более.
Как извлечь из этого прибыль? Собрать своё по пути туда, куда они хотят и где окажутся.
Тут эту ветку не читают а обсирают, а почему?
Потому что глупая, все предельно просто )))
