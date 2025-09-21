Кольцо - страница 42

khorosh:

Спасибо за подсказку, попробую использовать в дальнейшей работе. Только нужно решить задачу границы тренда с флетом. Для начала, наверно, можно тупо попробовать определять границу по пройденному расстоянию от последних экстремумов. Допустим прошла цена цена от нижнего экстремума вверх на 100 п. - считать, что начался тренд вверх, начинаем пирамидить.

могу посоветовать попробовать чтонибудь из SAR индикаторов - типа параболика

только использовать для анализа Первые точки САРа... - тогда "видно" и движение и флет - типа если от точки до точки 10-24пункта - то это флетовое движение... и тд..

или если точки вверх идут - то трендик нарисовался...

 

Почему не работает кольцо? Скорее всего, неправильно используется.

Кольцо не инструмент, а результат хеджирования неудач в используемой тактике торговли.

Какова же тактика?

Кольцо, на примере треугольника, образуется тремя парами p1, p2, p3

Схема кольца выражается формулой:

a*p1 + (- a)*p2 + b*p3 = r*p3, где a, b - количество минимальных лотов, торгуемых в кольце. Значения коэффициентов большие нуля - покупка, меньше нуля продажа. Целиком получить ноль не удается. по паре p3 получается хвостик с объемом лота r. Пусть r пренебрежимо мало.

Мы входим в рынок по такой схеме:

открываемся по любой из пар со своим коэффициентом.
Если вход удачный, то торгуем пару. Если что-то пошло не так, то у нас есть выбор - войти по одной из двух оставшихся пар.
При этом меняется направление торговли в сторону, противоположную неиспользованной пары.
Если и здесь неудача, задействуем третью пару, образуя лок.

Далее можем продолжить торговать кольцо.
Если надо открыться в сторону какой-то пары - открываемся. Если нужно открыться в обратную сторону - закрываем эту пару. Смена направления торговли тоже работает.

Настанет момент, когда вы озаботитесь значением r. Не обязательно его значение может быть пренебрежимо малым. Но обязательно, чтобы r имело тот же знак, что и b.
moskitman:
Фу какая пошлятина

Добрый день, всю ветку не читал, но скажите - ваше кольцо то как себя показало?

Я пытался такую хрень воротить, только поменьше. Мой вывод был такой: в сумме кольцо дает единицу)

Интересно - как же показало себя это кольцо в боевых условиях за 10лет?

 
Mislaid:

Я этих вариантов по-пере-гонял уже знаете сколько? Всё это увлекательно, но не даёт уверенности в результате. Все эти если-куесли...

Если Вы откроете треугольник (или несколько), то спустя некоторое время Вы сможете быть уверены только в двух вещах:

1. Цены уйдут.
2. Убытки уйдут дальше прибылей на величину спредов, но не более.

Как извлечь из этого прибыль? Собрать своё по пути туда, куда они хотят и где окажутся.

 
moskitman:

Никогда, слышите? НИКОГДА не читайте всю ветку! )))

Тем более такую глупую, как эта.

Тут эту ветку не читают а обсирают, а почему?

Потому что глупая, все предельно просто )))

 
Marat Zeidaliyev:

Тут эту ветку не читают а обсирают, а почему?

Потому что глупая, все предельно просто )))

... осерчал Спаситель и топнул в сердцах
по водной глади ногой: "Ты и верно дурак!"
И Андрей в слезах побрёл с пескарями домой...

Видишь, там, на горе возвышается крест?
Под ним - десяток солдат, повиси-ка на нём!
А когда надоест - возвращайся назад
Гулять по воде, гулять по воде со мноой! ©

moskitman:

... осерчал Спаситель и топнул в сердцах
по водной глади ногой: "Ты и верно дурак!"
И Андрей в слезах побрёл с пескарями домой...

Видишь, там, на горе возвышается крест?
Под ним - десяток солдат, повиси-ка на нём!
А когда надоест - возвращайся назад
Гулять по воде, гулять по воде со мноой! ©

Классная песня
 
Видишь, там на воде толстый слой вещества
Этот слой вещества называется лёд!
Он лежит на воде уже месяца два
Зима на дворе, зима на дворе, зима на дворе, идиот!
 
Aleksey Nikolayev:
Видишь, там на воде толстый слой вещества
Этот слой вещества называется лёд!
Он лежит на воде уже месяца два
Зима на дворе, зима на дворе, зима на дворе, идиот!

)))

 
Aleksey Nikolayev:
Видишь, там на воде толстый слой вещества
Этот слой вещества называется лёд!
Он лежит на воде уже месяца два
Зима на дворе, зима на дворе, зима на дворе, идиот!

Видишь, здесь в кошельке-е-е большая дыра
Заплатка не держит совсе-е-ем - здесь бывал маржин ко-ол!
Напишите Граа-ааль, скорей господа!
Торгуйте на все, торгуйте всегда, пока MarginCall не пришё-ол!

