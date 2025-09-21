Кольцо - страница 44

Новый комментарий
 
khorosh #:

За два дня всего одна сделка? А я думал, что пипсуешь.

в начале была такая система, но она накрылась сливом

хорошо шла конечно

  
Жил высокий гражданин
Маленького роста.
И ходить ему в окно
Было очень просто.
Раз в морозный летний день
Утречком под вечер
Изнывая от жары
Вдруг залез на печь он.
 
Renat Akhtyamov #:


всего одна сделка по кроссу, которая позволяет удвоиться за день-два


За пару недель 1 бакс превращается, превращается 1 бакс, превращается в, превращается ...

 
Renat Akhtyamov #:

в начале была такая система, но она накрылась сливом

хорошо шла конечно

Большая прибыль наверно благодаря тому, что много кроссов торгуешь?

 
Трильонеры в треде) Срочно вызывайте налоговую)
 

Всегда не понимал, зачем при трудоустройстве требуют справку от психиатра и нарколога.

Теперь понимаю ... Нужно при регистрации на форумах также требовать эти справки.

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

мучил мучил треугольник..........

получилось что мажоры определяют поведение кросса

конечно это было понятно изначально, проблема только в том, как четко определить что будет с кроссом

кстати есть тут еще один, который остановился на этой системе, правда молча

мажоры не торгую, всего одна сделка по кроссу, которая позволяет удвоиться за день-два

Дай квадриллион!

- Дай квадриллион! Всего один квадриллионишко!

 
Vitaly Muzichenko #:


Нужно при регистрации на форумах также требовать эти справки.

Читать же будет некого ;)

Автомата уже потеряли :(

 
khorosh #:

Большая прибыль наверно благодаря тому, что много кроссов торгуешь?

один ордер на два дня ;)
 
PapaYozh #:

Читать же будет некого ;)

Автомата уже потеряли :(

где он?
1...373839404142434445464748495051...72
Новый комментарий