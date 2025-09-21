Кольцо - страница 44
За два дня всего одна сделка? А я думал, что пипсуешь.
в начале была такая система, но она накрылась сливом
хорошо шла конечно
всего одна сделка по кроссу, которая позволяет удвоиться за день-два
За пару недель 1 бакс превращается, превращается 1 бакс, превращается в, превращается ...
Большая прибыль наверно благодаря тому, что много кроссов торгуешь?
мучил мучил треугольник..........
получилось что мажоры определяют поведение кросса
конечно это было понятно изначально, проблема только в том, как четко определить что будет с кроссом
кстати есть тут еще один, который остановился на этой системе, правда молча
мажоры не торгую, всего одна сделка по кроссу, которая позволяет удвоиться за день-два
