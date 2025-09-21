Кольцо - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно. Нужно только как-то заинтересовать. Ну быть, например, сверхсообразительным программистом на mql5.
Честно говоря я слово "mql5" не до конца правильно понимаю, а уж до программиста мне очень далеко.
Значит не судьба. Извините за беспокойство.
если не ошибаюсь, то известный физик в моменты открытия очередного Грааля причитает на церковный лад
в копилку:
Честно говоря я слово "mql5" не до конца правильно понимаю, а уж до программиста мне очень далеко.
Значит не судьба. Извините за беспокойство.
Не время обижаться. Надо, сообща, ломать хребет Форексу. Чем скорее, тем лучше.
Честно говоря я слово "mql5" не до конца правильно понимаю
Дело в том, что "mql5" - это не слово.
Немного юмора для поднятия духа )))
Не время обижаться. Надо, сообща, ломать хребет Форексу. Чем скорее, тем лучше.
Ты робот?
Все мы биороботы с именем "человек".)
Вы так быстро сдаётесь? Вам больше нечем заинтересовать?
А зачем мне вас , чем-то заинтересовывать, если я и понятия не имею о чем (или о какой системе) идет речь ?
Ну конечно же о лучшей в мире!
О системе, которой не нужно угадывать направление движения цены.
Если у вас такая система есть, то мои предложения вам не нужны и заинтересовать мне вас в этом случае нечем,
т.к. ВСЕ необходимое у вас появится в ближайшее время и без меня.
Ты робот?
Я - Его Тень.
Но, тебе это должно быть не понятно. Аминь.