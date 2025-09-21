Кольцо - страница 38

moskitman:

Возможно. Нужно только как-то заинтересовать. Ну быть, например, сверхсообразительным программистом на mql5.

Честно говоря я слово  "mql5" не до конца правильно понимаю, а уж до программиста мне очень далеко.

Значит не судьба. Извините за беспокойство. 

 

если не ошибаюсь, то известный физик в моменты открытия очередного Грааля причитает на церковный лад

в копилку:


 
apr73:

Честно говоря я слово  "mql5" не до конца правильно понимаю, а уж до программиста мне очень далеко.

Значит не судьба. Извините за беспокойство. 

Не время обижаться. Надо, сообща, ломать хребет Форексу. Чем скорее, тем лучше.

 
apr73:

Честно говоря я слово  "mql5" не до конца правильно понимаю

Дело в том, что "mql5" - это не слово.

 

Немного юмора для поднятия духа )))

 
Alexander_K:

Не время обижаться. Надо, сообща, ломать хребет Форексу. Чем скорее, тем лучше.

Ты робот?
 
Forallf:
Ты робот?

Все мы биороботы с именем "человек".)

 
moskitman:

Вы так быстро сдаётесь? Вам больше нечем заинтересовать?

А зачем мне вас , чем-то заинтересовывать, если я и понятия не имею о чем (или о какой системе) идет речь ?

 
moskitman:

Ну конечно же о лучшей в мире!
О системе, которой не нужно угадывать направление движения цены.

Если у вас такая система есть, то мои предложения вам не нужны и заинтересовать мне вас в этом случае нечем,

т.к. ВСЕ необходимое у вас появится в ближайшее время и без меня.

 
Forallf:
Ты робот?

Я - Его Тень.

Но, тебе это должно быть не понятно. Аминь.

