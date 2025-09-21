Кольцо - страница 37

moskitman:

Так начинаются попытки что-либо угадать: кто, куда и когда пойдёт.

Именно тогда я предложил идеальный синтетик - Кольцо: расклады всегда десять к одиннадцати, всегда равные плечи убытков и прибылей.

Хай! КОЛЛЕГА! :-)

ВСе возвращается на круги своя... что жаль, я к тому, что когда давно все съедено, выпито и выблевано, то имеет ли смысл вспоминать дело прошлое?

В моем понимании, там все идет без профита, слив по спреду в этом кольце... :-)

Давайте лучше о лотереях и ставках каких-нибудь куда - нибудь, у тебя это лучше получается... :-)

 
Привет, Рома!
Всё так, как ты говоришь, только собака была глубже. Мы тогда с тобой недорыли.
 

Литература по теме. Рассматриваются основные проблемы трейдинга кольцом:

1) Как окружить форекс кольцом.

2) Как сломать хребет форексу сжатием кольца.

теория колец

 
Aleksey Nikolayev:


сломать хребет форексу сжатием кольца.



главное, чтобы у трейдера не сжалось кольцо

 
moskitman:

Вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены, иначе не было бы трендов как таковых.

Эту вероятность нужно отслеживать во времени.
Существует край тренда (хе-хе, прозвучало как край вселенной).
И вот на этих краях тренда вероятность как раз обратная.
.........
 
apr73:

Понятно, спасибо.

А где можно поподробнее почитать про ваш подход ?

Мой подход более недоступен в этой ветке.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Эту вероятность нужно отслеживать во времени.
Существует край тренда (хе-хе, прозвучало как край вселенной).
И вот на этих краях тренда вероятность как раз обратная.
.........

Та ничего не нужно отслеживать!

Цены движутся всегда.

 
moskitman:

Мой подход более недоступен в этой ветке.

Ведите себя по-разному по отношению к желаемому и нежелаемому событию в рынке.

Ну если в этой ветке недоступен, то где можно узнать ? 

Может в личных сообщениях ?

moskitman:
Привет, Рома!
Всё так, как ты говоришь, только собака была глубже. Мы тогда с тобой недорыли.

:-) начинайте - продолжим...

я сейчас рою другие темы.

 
apr73:

Ну если в этой ветке недоступен, то где можно узнать ? 

Может в личных сообщениях ?

Возможно. Нужно только как-то заинтересовать. Ну быть, например, сверхсообразительным программистом на mql5.

