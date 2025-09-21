Кольцо - страница 37
Так начинаются попытки что-либо угадать: кто, куда и когда пойдёт.
Именно тогда я предложил идеальный синтетик - Кольцо: расклады всегда десять к одиннадцати, всегда равные плечи убытков и прибылей.
Хай! КОЛЛЕГА! :-)
ВСе возвращается на круги своя... что жаль, я к тому, что когда давно все съедено, выпито и выблевано, то имеет ли смысл вспоминать дело прошлое?
В моем понимании, там все идет без профита, слив по спреду в этом кольце... :-)
Давайте лучше о лотереях и ставках каких-нибудь куда - нибудь, у тебя это лучше получается... :-)
Всё так, как ты говоришь, только собака была глубже. Мы тогда с тобой недорыли.
Литература по теме. Рассматриваются основные проблемы трейдинга кольцом:
1) Как окружить форекс кольцом.
2) Как сломать хребет форексу сжатием кольца.
главное, чтобы у трейдера не сжалось кольцо
Вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены, иначе не было бы трендов как таковых.
Понятно, спасибо.
А где можно поподробнее почитать про ваш подход ?
Мой подход более недоступен в этой ветке.
Эту вероятность нужно отслеживать во времени.
Та ничего не нужно отслеживать!
Цены движутся всегда.
Ведите себя по-разному по отношению к желаемому и нежелаемому событию в рынке.
Ну если в этой ветке недоступен, то где можно узнать ?
Может в личных сообщениях ?
Привет, Рома!
:-) начинайте - продолжим...
я сейчас рою другие темы.
Возможно. Нужно только как-то заинтересовать. Ну быть, например, сверхсообразительным программистом на mql5.