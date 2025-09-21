Кольцо - страница 41
В чём проблема? Теория тут была изложена, любой желающий может поупражняться в кодинге и понаблюдать поведение эквити.
Если пирамидинг работает на одной паре, то почему он не должен работать в портфеле? Вот тест с 01.01.2020 г. на евре.
А мультивалютником мне лень заниматься. Есть конечно недостатки и у пирамидинга. При флете он, хотя и медленно но льёт. Зарабатывает только при тренде. Нет тренда, нет прибыли.
совмести :) добавь минимартингей на 3-4-5 уровней доливок во флетовом участке - на тренде включится пирамидка :))
Спасибо за подсказку, попробую использовать в дальнейшей работе. Только нужно решить задачу границы тренда с флетом. Для начала, наверно, можно тупо попробовать определять границу по пройденному расстоянию от последних экстремумов. Допустим прошла цена от нижнего экстремума вверх на 100 п. - считать, что начался тренд вверх, начинаем пирамидить.
... При флете он, хотя и медленно но льёт. Зарабатывает только при тренде. Нет тренда, нет прибыли.
Всё так. Для этого и треугольники. Много и разных. Каждый со своей эквити.
.... считать, что начался тренд вверх, начинаем пирамидить.
Начина-а-ается! Угадал-неугадал...И будете тогда гадать на будущее! Гадайте тогда уж по МАшкам с блохастиками - там хоть какая-то логика есть....
считать, что начался тренд вверх, начинаем пирамидить.
лучше всего считать, что начался тренд, удаётся на прошлых котировках
;)
Если пирамидинг работает на одной паре, то почему он не должен работать в портфеле? Вот тест с 01.01.2020 г. на евре.
А мультивалютником мне лень заниматься.
Если тема такая перспективная, о какой лени может идти речь? ;)
Всё так. Для этого и треугольники. Много и разных. Каждый со своей эквити.
Всё что я написал относится исключительно к использованию пирамидинга на одной валютной паре. Мультивалютником для кольца, как уже писал выше, заниматься не намерен, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем. Моя задача - добиться хороших показателей при использовании пирамидинга, либо как предложил Aleksander пирамидинга+усреднения на одной валютной паре.
Если тема такая перспективная, о какой лени может идти речь? ;)
Ответ в предыдущем посте.
Как вариант начало тренда можно определять по ТС предложенной Алексей Тарабанов по кривым фракталам.