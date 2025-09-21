Кольцо - страница 41

PapaYozh:

В чём проблема? Теория тут была изложена, любой желающий может поупражняться в кодинге и понаблюдать поведение эквити.

Если пирамидинг работает на одной паре, то почему он не должен работать в портфеле? Вот тест с 01.01.2020 г. на евре. 

А мультивалютником мне лень заниматься. Есть конечно недостатки и у пирамидинга. При флете он, хотя и медленно но льёт. Зарабатывает только при тренде. Нет тренда, нет прибыли.

 
khorosh:

совмести :) добавь минимартингей на 3-4-5 уровней доливок во флетовом участке - на тренде включится пирамидка :))

 
Aleksander:

совмести :) добавь минимартингей на 3-4-5 уровней доливок во флетовом участке - на тренде включится пирамидка :))

Спасибо за подсказку, попробую использовать в дальнейшей работе. Только нужно решить задачу границы тренда с флетом. Для начала, наверно, можно тупо попробовать определять границу по пройденному расстоянию от последних экстремумов. Допустим прошла цена от нижнего экстремума вверх на 100 п. - считать, что начался тренд вверх, начинаем пирамидить.

 
khorosh:

... При флете он, хотя и медленно но льёт. Зарабатывает только при тренде. Нет тренда, нет прибыли.

Всё так. Для этого и треугольники. Много и разных. Каждый со своей эквити.

 
khorosh:

.... считать, что начался тренд вверх, начинаем пирамидить.

Начина-а-ается! Угадал-неугадал...

И будете тогда гадать на будущее! Гадайте тогда уж по МАшкам с блохастиками - там хоть какая-то логика есть....
 
khorosh:

 считать, что начался тренд вверх, начинаем пирамидить.

лучше всего считать, что начался тренд, удаётся на прошлых котировках

;)

 
khorosh:

Если пирамидинг работает на одной паре, то почему он не должен работать в портфеле? Вот тест с 01.01.2020 г. на евре. 

А мультивалютником мне лень заниматься.

Если тема такая перспективная, о какой лени может идти речь? ;)

 
moskitman:

Начина-а-ается! Угадал-неугадал...

И будете тогда гадать на будущее! Гадайте тогда уж по МАшкам с блохастиками - там хоть какая-то логика есть....
moskitman:

Всё так. Для этого и треугольники. Много и разных. Каждый со своей эквити.

Всё что я написал относится исключительно к использованию пирамидинга на одной валютной паре. Мультивалютником для кольца, как уже писал выше, заниматься не намерен, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем. Моя задача - добиться хороших показателей при использовании пирамидинга, либо как предложил Aleksander пирамидинга+усреднения на одной валютной паре.

 
PapaYozh:

Если тема такая перспективная, о какой лени может идти речь? ;)

Ответ в предыдущем посте.

 
PapaYozh:

лучше всего считать, что начался тренд, удаётся на прошлых котировках

;)

Как вариант начало тренда можно определять по ТС предложенной  Алексей Тарабанов  по кривым фракталам.

