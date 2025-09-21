Кольцо - страница 39

Igor Makanu:

если не ошибаюсь, то известный физик в моменты открытия очередного Грааля причитает на церковный лад

в копилку:

там у них деньги типа бога по ходу
 
Alexander_K:

Я - Его Тень.

Но, тебе это должно быть не понятно. Аминь.

не бохольствуй..


какая из тебя тень...

PS/ с 50:00 примерно

 
Maxim Kuznetsov:

Ничего не знаю.

Я - Тень и все тут. Как хочешь это понимай.

[Удален]  
Alexander_K:

Ничего не знаю.

Я - Тень и все тут. Как хочешь это понимай.

Про кукушечку я не ошибся, улетела и не обещала вернуться
 

many years ago

Лет 5 или 8 назад я так же рассматривал треугольники/кольца. Я пытался создать синтетик с характеристиками, которые удовлетворят меня.

В итоге, я пришел к выводу, что это невозможно.

Тогда я подумал, что пока одна валюта будет падать, другие - будут колебаться. Я создал мультивалютнитк, который торговал против тренда. Все было  хорошо и пару месяцев был рост. Но потом случился сильный тренд (уже не помню по чём) и счет накрылся тазом. 

В общем, удачи ищущем в этом тупиковом пути!

;)

 
PapaYozh:

Заключение 1000 человек, безуспешно занимавшихся решением какой либо сложной проблемы о том, что решение этой проблемы не возможно, может быть перечёркнуто, если один человек решит эту проблему. А стало быть никогда не говори никогда.)

[Удален]  
khorosh:

Вася, давай по-существу хоть раз. Идея есть?
 
PapaYozh:

... . Я пытался создать синтетик с характеристиками, которые удовлетворят меня.....

;)

Создавать надо было не синтетик, а "динамик" - модель поведения алгоритма в рынке, динамически изменяющую синтетик в зависимости от движения цен активов.
И если провести аналогию, то синтетик это предмет, а "динамик" - процесс.

Кольцо - идеальный синтетик с убытками равными прибылям. Разное поведение советника с теми и другими ведёт счёт в профит.

khorosh:

Заключение 1000 человек, безуспешно занимавшихся решением какой либо сложной проблемы о том, что решение этой проблемы не возможно, может быть перечёркнуто, если один человек решит эту проблему. А стало быть никогда не говори никогда.)

В подтверждение ваших слов:

https://www.youtube.com/watch?v=CisHnhqQk9o&t=358s

PapaYozh:

...

В общем, удачи ищущем в этом тупиковом пути!

;)

@PapaYozh , найди себя на картинке.

