Кольцо - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если не ошибаюсь, то известный физик в моменты открытия очередного Грааля причитает на церковный лад
в копилку:
Я - Его Тень.
Но, тебе это должно быть не понятно. Аминь.
не бохольствуй..
какая из тебя тень...
PS/ с 50:00 примерно
не бохольствуй..
какая из тебя тень...
PS/ с 50:00 примерно
Ничего не знаю.
Я - Тень и все тут. Как хочешь это понимай.
Ничего не знаю.
Я - Тень и все тут. Как хочешь это понимай.
many years ago
Лет 5 или 8 назад я так же рассматривал треугольники/кольца. Я пытался создать синтетик с характеристиками, которые удовлетворят меня.
В итоге, я пришел к выводу, что это невозможно.
Тогда я подумал, что пока одна валюта будет падать, другие - будут колебаться. Я создал мультивалютнитк, который торговал против тренда. Все было хорошо и пару месяцев был рост. Но потом случился сильный тренд (уже не помню по чём) и счет накрылся тазом.
В общем, удачи ищущем в этом тупиковом пути!
;)
many years ago
Лет 5 или 8 назад я так же рассматривал треугольники/кольца. Я пытался создать синтетик с характеристиками, которые удовлетворят меня.
В итоге, я пришел к выводу, что это невозможно.
Тогда я подумал, что пока одна валюта будет падать, другие - будут колебаться. Я создал мультивалютнитк, который торговал против тренда. Все было хорошо и пару месяцев был рост. Но потом случился сильный тренд (уже не помню по чём) и счет накрылся тазом.
В общем, удачи ищущем в этом тупиковом пути!
;)
Заключение 1000 человек, безуспешно занимавшихся решением какой либо сложной проблемы о том, что решение этой проблемы не возможно, может быть перечёркнуто, если один человек решит эту проблему. А стало быть никогда не говори никогда.)
Заключение 1000 человек, безуспешно занимавшихся решением какой либо сложной проблемы о том, что решение этой проблемы не возможно, может быть перечёркнуто, если один человек решит эту проблему. А стало быть никогда не говори никогда.)
... . Я пытался создать синтетик с характеристиками, которые удовлетворят меня.....
;)
Создавать надо было не синтетик, а "динамик" - модель поведения алгоритма в рынке, динамически изменяющую синтетик в зависимости от движения цен активов.
И если провести аналогию, то синтетик это предмет, а "динамик" - процесс.
Кольцо - идеальный синтетик с убытками равными прибылям. Разное поведение советника с теми и другими ведёт счёт в профит.
Заключение 1000 человек, безуспешно занимавшихся решением какой либо сложной проблемы о том, что решение этой проблемы не возможно, может быть перечёркнуто, если один человек решит эту проблему. А стало быть никогда не говори никогда.)
В подтверждение ваших слов:
https://www.youtube.com/watch?v=CisHnhqQk9o&t=358s
...
В общем, удачи ищущем в этом тупиковом пути!
;)
@PapaYozh , найди себя на картинке.