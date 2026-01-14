Ошибки, баги, вопросы - страница 881

Новый комментарий
 
sergeev:
количество знаете?  сколько ?
Удалось добавить еще несколько классов - но далее все повторилось - пробую локализовать проблему - достаточно сложное наследование и перегрузка - отпишусь 
 
A100:
Удалось добавить еще несколько классов - но далее все повторилось - пробую локализовать проблему - достаточно сложное наследование и перегрузка - отпишусь 
c #define нет одинаковых имен c функциями?
 
sergeev:
c #define нет одинаковых имен c функциями?
Симптомы проявились следующим образом: в какой то момент добавление в класс любой новой виртуальной функции, в т.ч. простейшей типа
virtual bool ABC12345() const { return ( true ); }

начало приводить к ошибке: ',' - unexpected token..., со ссылкой на строку в другой класс - намного ранее указанного добавления, где ранее ошибок не наблюдалось и ex5 работало нормально. При этом аналогичное добавление без ключего слова virtual - ошибок не вызывало. Смена имен, параметров - не влияло. Далее попробовал добавить просто - простейший класс (уже без вышеуказанного)

class A {};

эта же ошибка. Парадокс, но после добавления 7-го простейшего класса - ошибка исчезла. Причем влияли не имена классов, а только их количество. Но при добавлении примера с virtual - ошибка вновь проявилась. Из #define было только

#define PrintNotEmpty( a, b )   _PrintNotEmpty( b, a )
Анализ показал, что внутри функции с применением template использовалась переменная ранее объявленная как static const string , возможно это было причиной -  после замены на const string - ошибка исчезла и пока не проявляется. 
 

Добавил кода - снова появилась эта же ошибка - лечится добавлением пустого класса 

class B {};
Видимо существует какое то их критическое количество
 

Последний результат: предыдущие выводы - не верны

чтобы ошибка исчезла - достаточно добавить в любое место mq5 любую значащую строчку (не комментарий), например

#define XXXXXXXXXXXXX 15
Виртуальные функции в ex5 пока работают без сбоев. Проблемный mq5 сохранил до следующей редакции ME5
 
Вы бы лучше проблемный файл в сд отправили. Толку будет больше.
 
Через месяц :) к нг
 
sergeev:
Вы бы лучше проблемный файл в сд отправили. Толку будет больше.
Эту ошибку мы уже обнаружили и исправили.
 
mql5:
Эту ошибку мы уже обнаружили и исправили.

 

Вопрос: документирована ли min (минимально необходимая) задержка между вызовами

        OrderSend( request, result );
        Sleep( n );
        bool isOK = OrderSelect( result.order );
Вопрос связан с тем, что при n = 0 -> isOK = false, а при n = 200 -> isOK = true
1...874875876877878879880881882883884885886887888...3695
Новый комментарий