Ошибки, баги, вопросы - страница 881
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
количество знаете? сколько ?
Удалось добавить еще несколько классов - но далее все повторилось - пробую локализовать проблему - достаточно сложное наследование и перегрузка - отпишусь
c #define нет одинаковых имен c функциями?
начало приводить к ошибке: ',' - unexpected token..., со ссылкой на строку в другой класс - намного ранее указанного добавления, где ранее ошибок не наблюдалось и ex5 работало нормально. При этом аналогичное добавление без ключего слова virtual - ошибок не вызывало. Смена имен, параметров - не влияло. Далее попробовал добавить просто - простейший класс (уже без вышеуказанного)
class A {};
эта же ошибка. Парадокс, но после добавления 7-го простейшего класса - ошибка исчезла. Причем влияли не имена классов, а только их количество. Но при добавлении примера с virtual - ошибка вновь проявилась. Из #define было только
#define PrintNotEmpty( a, b ) _PrintNotEmpty( b, a )Анализ показал, что внутри функции с применением template использовалась переменная ранее объявленная как static const string , возможно это было причиной - после замены на const string - ошибка исчезла и пока не проявляется.
Добавил кода - снова появилась эта же ошибка - лечится добавлением пустого класса
class B {};Видимо существует какое то их критическое количество
Последний результат: предыдущие выводы - не верны
чтобы ошибка исчезла - достаточно добавить в любое место mq5 любую значащую строчку (не комментарий), например
#define XXXXXXXXXXXXX 15Виртуальные функции в ex5 пока работают без сбоев. Проблемный mq5 сохранил до следующей редакции ME5
Вы бы лучше проблемный файл в сд отправили. Толку будет больше.
Эту ошибку мы уже обнаружили и исправили.
Вопрос: документирована ли min (минимально необходимая) задержка между вызовамиВопрос связан с тем, что при n = 0 -> isOK = false, а при n = 200 -> isOK = true