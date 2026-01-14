Ошибки, баги, вопросы - страница 878
ну допустим есть массив сделок, в нем же есть и баланс пополнение снятие. просчитать какой баланс бал на конкретный день. ИМХО.
Перестали отправляться сообщения на email. Вот такая ошибка в журнале:
//---
С чем это может быть связано?
Настройки такие раньше использовал и всё работало:
Troubles в шаблонах
Invalid EX5 file - ошибка на уровне исполнения, а если поменять местами:
то все - нормально
Все таки разрешены ли анонимные enum или нет? В справке указано, что в отличие от С++ не разрешены, но пример:
пока работает
TERMINAL_CONNECTED
Наличие подключения к торговому серверу
bool