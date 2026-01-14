Ошибки, баги, вопросы - страница 878

Новый комментарий
[Удален]  
Vladon:

ну допустим есть массив сделок, в нем же есть и баланс пополнение снятие. просчитать какой баланс бал на конкретный день. ИМХО. 

вариант! Спасибо.
 
незачто. 
 

Перестали отправляться сообщения на email. Вот такая ошибка в журнале:

 

//---

С чем это может быть связано?

Настройки такие раньше использовал и всё работало:

 

 
Проверьте пароль и перепропишите его, пожалуйста.
 

Troubles в шаблонах

template <typename TTT>
string _print( const string str, TTT value ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart()
{
        int a100 = 5;
	string str = _print( "a100", a100 );
	Comment( str );
}

Invalid EX5 file - ошибка на уровне исполнения, а если поменять местами:

template <typename TTT>
string _print( TTT value, const string str ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart()
{
        int a100 = 5;
        string str = _print( a100, "a100" );
        Comment( str );
}

 то все - нормально

 
Да, это исправим. Тоже обнаружили.
[Удален]  
Подскажите пожалуйста, как отследить в советнике, что произошел разрыв связи? В индикаторе обнуляется переменная prev_calculated, а в советнике?
 

Все таки разрешены ли анонимные enum или нет? В справке указано, что в отличие от С++ не разрешены, но пример:

enum {
        TORDER_BUY = 2,
        TORDER_SELL
};

пока работает

 
A100:

Все таки разрешены ли анонимные enum или нет? В справке указано, что в отличие от С++ не разрешены, но пример:

пока работает

Разрешены ради совместимости с существующим кодом и упрощения переноса кода.
 
Alex5757000:  Подскажите пожалуйста, как отследить в советнике, что произошел разрыв связи? В индикаторе обнуляется переменная prev_calculated, а в советнике?
 

TERMINAL_CONNECTED

Наличие подключения к торговому серверу

bool
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
1...871872873874875876877878879880881882883884885...3695
Новый комментарий