Ошибки, баги, вопросы - страница 887
Можно ли программно узнать или повлиять на этот параметр?
Хочется для графических объектов установить свойство, чтобы они строились по точной шкале времени вне зависимости от данной галочки.
Разработчики, подтвердите пожалуйста:
Если я использую в советнике для открытия позиции только лимитные ордера, и закрываю позиции только по stop loss и take profit, то вне зависимости от режима тестирования - Every TIck, 1 minute OHLC, open prices only - результаты будут одинаковыми. И лимитные ордера всегда будут исполняться по заявленным ценам, даже если тестирование идет в режиме open prices only? Просто я хочу отказаться от использования режима Every TIck в виду очень долгого тестирования, и при этом не ухудшить качество тестирования. Какие есть подводные камни при тестировании в режимах 1 minute OHLC или open prices only?
Спасибо.
А что на это говорят Основы тестирования в MetaTrader 5 ?
Ув. Rosh,
я проверил своего эксперта, который использует лимитные ордера и выход также по sl/tp, на разных режимах - все показали одинаковый результат! При этом, скорость на потиковом режиме - 60 сек, Open Prices Only - 1 сек.!
В статье написано: В данном режиме происходит генерация тиков по ценам OHLC таймфрейма, выбранного для тестирования. При этом функция эксперта OnTick() запускается только в начале бара по цене Open. Из-за этой особенности стоп-уровни и отложенные ордера могут срабатывать не по заявленной цене (особенно при тестировании на старших таймфреймах).
Поэтому я и спросил. При каких условиях они "могут" срабатывать не по заявленной цене?
Камни - не камни, но могут быть несовпадения при выставлении самих ордеров. Т.е. если условия для выставления ордера появляются, например, в 00:00:01, а в 00:01:00 уже исчезают, то, по идее, ордер будет выставлен только при потиковом режиме. Соответственно, и результаты тестирования будут разными.
Да, абсолютно согласен!
Поэтому я и спросил? При каких условиях они "могут" срабатывать не по заявленной цене?
Стал тестировать индикаторы в Тестере. Одни графические объекты отображаются, другие - НЕТ. Ведётся ли работа по совершенствованию Тестера?