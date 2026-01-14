Ошибки, баги, вопросы - страница 887

По поводу моего вопроса проблема дествительно в нехватке памяти, необходимо иметь функцию которая удаляет индюк скорее чем 30 мин. как это делает IndicatorRelease, необходима ф-я немедленного удаления, кто знаэт есть такая?
 

Можно ли программно узнать или повлиять на этот параметр?

Хочется для графических объектов установить свойство, чтобы они строились по точной шкале времени вне зависимости от данной галочки.

 
Есть ли возможность отключить свопы, при тесте у меня без своповый счет и эксперт не учитывает свопы как быть.
Разработчики, подтвердите пожалуйста:

Если я использую в советнике для открытия позиции только лимитные ордера, и закрываю позиции только по stop loss и take profit, то вне зависимости от режима тестирования - Every TIck, 1 minute OHLC, open prices only - результаты будут одинаковыми. И лимитные ордера всегда будут исполняться по заявленным ценам, даже если тестирование идет в режиме open prices only? Просто я хочу отказаться от использования режима Every TIck в виду очень долгого тестирования, и при этом не ухудшить качество тестирования. Какие есть подводные камни при тестировании в режимах 1 minute OHLC или open prices only?

А что на это говорят Основы тестирования в MetaTrader 5 ?
 
Alex5757000: Какие есть подводные камни при тестировании в режимах 1 minute OHLC или open prices only?
Камни - не камни, но могут быть несовпадения при выставлении самих ордеров. Т.е. если условия для выставления ордера появляются, например, в 00:00:01, а в 00:01:00 уже исчезают, то, по идее, ордер будет выставлен только при потиковом режиме. Соответственно, и результаты тестирования будут разными.
Rosh:

А что на это говорят Основы тестирования в MetaTrader 5 ?

Ув. Rosh,

я проверил своего эксперта, который использует лимитные ордера и выход также по sl/tp, на разных режимах - все показали одинаковый результат! При этом, скорость на потиковом режиме - 60 сек, Open Prices Only - 1 сек.!

В статье написано: В данном режиме происходит генерация тиков по ценам OHLC таймфрейма, выбранного для тестирования. При этом функция эксперта OnTick() запускается только в начале бара по цене Open. Из-за этой особенности стоп-уровни и отложенные ордера могут срабатывать не по заявленной цене (особенно при тестировании на старших таймфреймах). 

Поэтому я и спросил. При каких условиях они "могут" срабатывать не по заявленной цене?

 

Yedelkin 2012.11.30 12:09 
Alex5757000: Какие есть подводные камни при тестировании в режимах 1 minute OHLC или open prices only?

Камни - не камни, но могут быть несовпадения при выставлении самих ордеров. Т.е. если условия для выставления ордера появляются, например, в 00:00:01, а в 00:01:00 уже исчезают, то, по идее, ордер будет выставлен только при потиковом режиме. Соответственно, и результаты тестирования будут разными.


Alex5757000:

Поэтому я и спросил? При каких условиях они "могут" срабатывать не по заявленной цене?

Критично, если торговые уровни очень близкие. Можно случайно ГРААЛЬ увидеть. Если вдруг увидели, то проверьте на OHLC на M1. Результат будет сильно (чуть ли не до противоположности) отличаться. Посмотрите тогда на сколько близко в этом сочетании параметров торговые уровни.
 
Стал тестировать индикаторы в Тестере. Одни графические объекты отображаются, другие - НЕТ. Ведётся ли работа по совершенствованию Тестера?
 
denkir:

Стал тестировать индикаторы в Тестере. Одни графические объекты отображаются, другие - НЕТ. Ведётся ли работа по совершенствованию Тестера?
Да. Мы работаем над тем, чтобы в визуализаторе были полноценные графические объекты. Пожалуйста, подождите.
