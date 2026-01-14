Ошибки, баги, вопросы - страница 883
Вопрос: гарантируется ли неизменность request после вызова
вопрос связан с тем что хотя перед request нет const, но описано как [in] и возникает необходимость повторного использования. И тот же вопрос для
Наверное, отсутствие const связано вот с этой оговоркой:
Спецификатор const неприменим к членам структур и классов
Скорее всего да, хотя const там конечно не хватает. Напишите в СД, вдруг поправят.
Нет это вообще ни при чем.
Если Вы не будете вносить изменения в request, то в пределах своей видимости она изменяться не должна.
Ы?
Ну и собственно едитор:
Так что нет повода для беспокойства.
TheXpert:
Нет это вообще ни при чем.
А почему в окне Инструменты во вкладках Торговля и История в столбце ID все поля всегда пустые?
В Справке написано, что:
Что имеется ввиду под внешней торговой системой?
А срабатывание Stop Limit ордеров при биржевой торговле проверяли?
Да, только что специально внимательно понаблюдал за этим и в момент срабатывания ордера тоже в этом поле ничего не появляется. Так этот столбец есть ещё и на вкладке История (можно скрывать/устанавливать в контекстном меню), но там тоже все поля пустые на всех сделках и ордерах.
Не думал, что есть в терминале что-то, чего я не знаю. ))
При обсуждении кода возврата 10008 Сергеев упоминал ещё вот про такую ситуацию: https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Может, и ордерам новый идентификатор присваивается..