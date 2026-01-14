Ошибки, баги, вопросы - страница 888

Новый комментарий
 
stringo:
Да. Мы работаем над тем, чтобы в визуализаторе были полноценные графические объекты. Пожалуйста, подождите.
5+
[Удален]  
papaklass:
 А одновременный просмотр графиков для мультивалютников будете делать?
+1
 

По хорошему нужно просто сделать возможность управления окнами в процессе визуализации теста также, как это сделано в терминале. То есть, возможность устанавливать их каскадом, мозаикой, горизонтально и вертикально. Было бы очень кстати.

 

Ошибка при компиляции

MqlTradeTransaction tt;
tt.type_time = ORDER_TIME_GTC; //struct member undefined
причина понятна - нужно исправить или ошибку или описание
 

После поиска в терминале, при двойном щелчке на сигнале (от чужого брокера) во вкладке "Поиск" - сигнал не открывается, если не стоит галка "Full Signal List". 

Может это так задумано, но мне кажется, что это баг.

+

В справке, в разделе Signal Subscribers:

Assume that Subscriber's leverage is 1:100, while Provider's one is 1:200.
Хотя уже запрещено подписываться на сигналы с плечом больше 1:100
 
papaklass:
 А одновременный просмотр графиков для мультивалютников будете делать?
Если и будем, то очень нескоро.
 

Новый рекорд? Расход за использование агентов при тестировании за день 1.12.12г. - 15,37,кредита .

1.У кого больше?

2.Проошу проверить правильность оплаты за использование агентов при тестировании и , в частности, за 1.12.12г. - 15.37 кредита

 

 
ias:

Новый рекорд? Расход за использование агентов при тестировании за день 1.12.12г. - 15,37,кредита .

1.У кого больше?

2.Проошу проверить правильность оплаты за использование агентов при тестировании и , в частности, за 1.12.12г. - 15.37 кредита

 

Вот мой расход за вчера, 26.32 кредита. Гонял эксперта страшно на тысячах агентов:



Вы можете посмотреть детальные расходы по каждому запуску в своем профиле на специальной странице задач:


 
В какой раздел сообщать ощибки при продаже сигналов?
 
ias:

Закладыаваю в Exel  за 1,12,12-получаю:

8560 0.32 01.12.2012 21:03 2:50
0 0.00 01.12.2012 21:01 -
13303 0.87 01.12.2012 17:36 2:07
3390 0.65 01.12.2012 17:07 3:15
15039 0.84 01.12.2012 11:41 4:45
3045 0.14 01.12.2012 11:13 0:28
1261 0.004 01.12.2012 10:04 0:01
749 0.003 01.12.2012 9:58 0:00
18276 1,94 01.12.2012 8:53 6:28
8746 8,88 01.12.2012 4:06 19:31
364 0.35 01.12.2012 4:01 0:13
17989 1,36 01.12.2012 4:00 6:27
Итого 12,18    

 Все равно 12,18<15.37 ?

1.где еще 3,19 кредита? 

2.не работает редактирование поста 

1...881882883884885886887888889890891892893894895...3695
Новый комментарий