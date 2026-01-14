Ошибки, баги, вопросы - страница 888
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. Мы работаем над тем, чтобы в визуализаторе были полноценные графические объекты. Пожалуйста, подождите.
А одновременный просмотр графиков для мультивалютников будете делать?
По хорошему нужно просто сделать возможность управления окнами в процессе визуализации теста также, как это сделано в терминале. То есть, возможность устанавливать их каскадом, мозаикой, горизонтально и вертикально. Было бы очень кстати.
Ошибка при компиляциипричина понятна - нужно исправить или ошибку или описание
После поиска в терминале, при двойном щелчке на сигнале (от чужого брокера) во вкладке "Поиск" - сигнал не открывается, если не стоит галка "Full Signal List".
Может это так задумано, но мне кажется, что это баг.
+
В справке, в разделе Signal Subscribers:Хотя уже запрещено подписываться на сигналы с плечом больше 1:100
А одновременный просмотр графиков для мультивалютников будете делать?
Новый рекорд? Расход за использование агентов при тестировании за день 1.12.12г. - 15,37,кредита .
1.У кого больше?
2.Проошу проверить правильность оплаты за использование агентов при тестировании и , в частности, за 1.12.12г. - 15.37 кредита
Новый рекорд? Расход за использование агентов при тестировании за день 1.12.12г. - 15,37,кредита .
1.У кого больше?
2.Проошу проверить правильность оплаты за использование агентов при тестировании и , в частности, за 1.12.12г. - 15.37 кредита
Вот мой расход за вчера, 26.32 кредита. Гонял эксперта страшно на тысячах агентов:
Вы можете посмотреть детальные расходы по каждому запуску в своем профиле на специальной странице задач:
Закладыаваю в Exel за 1,12,12-получаю:
Все равно 12,18<15.37 ?
1.где еще 3,19 кредита?
2.не работает редактирование поста