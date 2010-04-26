Тестирование Тестера Стратегий в терминале MetaTarder 5

Сегодня обновил терминал и обнаружил, что тестер таки уже есть.
Решил опробовать так сказать его в работе на MACD Sample, но не получилось.

При нажатии Start кнопки мигнули и снова стали активными. В агентах Core 1 остался висеть - busy ,
а в журнале вот все что есть. Ни результата торговли, ни отчета про тест.

Core 1    Disconnected
Core 1    Connected
Core 1    Connecting to 127.0.0.1:3000
Core 1    Agent process started
Tester    EURUSD,H1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 2010.02.24 00:00 to 2010.04.24 00:00 started

У кого-нибудь он запустился нормально?

 
У меня тоже так было сначала, но после двух обновлений билда всё заработало. Наверное самый последний билд будет работать нормально.
 

Да. точно.обновился и тест прошел.

Надо бы исправить подсказки на опциях.


 
У меня подсказки в норме. Хотя тоже наблюдал нечто похожее: при запуске эксперта вместо названия некорректного файла в журнале тестера текстовая строка (из Print("...") из его содержимого.

Вернее, они перемешаны, начало-из пути к файлу, конец- из Print(

 

А у меня другой глюк, начальный депозит 3000, а тестит как буд-то я указал 300000. Таже фигня с 5000 --> 500000.

Ни у кого нет такого?

 
Такое тоже наблюдаю на ноуте XP SP3 и только на оптимицации, одиночный тест проходит нормально.

А на другом компе Vista 64 всё нормально.

 
Центовый счёт? :)
 

протестил с депо 3000. все нормально, нули не добавляет.

 

Я уже устал от этого, при том прибыль показывает правильно, а конечный остаток.... бред какой-то

Модераторы создайте отдельную тему "Ошибки и результаты тестирования ТЕСТЕРА",

а вот какая фигня:

А депозит начальный 3000...

 
Спасибо за сообщения об ошибках - сейчас каждый день-два будут выходить новые версии тестера с исправлениями и дополнениями.
