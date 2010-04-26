Тестирование Тестера Стратегий в терминале MetaTarder 5
Сегодня обновил терминал и обнаружил, что тестер таки уже есть.
Решил опробовать так сказать его в работе на MACD Sample, но не получилось.
При нажатии Start кнопки мигнули и снова стали активными. В агентах Core 1 - busy,
а в журнале вот все что есть
Core 1 Disconnected
Core 1 Connected
Core 1 Connecting to 127.0.0.1:3000
Core 1 Agent process started
Tester EURUSD,H1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 2010.02.24 00:00 to 2010.04.24 00:00 started
Да. точно.обновился и тест прошел.
Надо бы исправить подсказки на опциях.
У меня подсказки в норме. Хотя тоже наблюдал нечто похожее: при запуске эксперта вместо названия некорректного файла в журнале тестера текстовая строка (из Print("...") из его содержимого.
Вернее, они перемешаны, начало-из пути к файлу, конец- из Print(
А у меня другой глюк, начальный депозит 3000, а тестит как буд-то я указал 300000. Таже фигня с 5000 --> 500000.
Ни у кого нет такого?
Такое тоже наблюдаю на ноуте XP SP3 и только на оптимицации, одиночный тест проходит нормально.
А на другом компе Vista 64 всё нормально.
протестил с депо 3000. все нормально, нули не добавляет.
Я уже устал от этого, при том прибыль показывает правильно, а конечный остаток.... бред какой-то
Модераторы создайте отдельную тему "Ошибки и результаты тестирования ТЕСТЕРА",
а вот какая фигня:
А депозит начальный 3000...
У кого-нибудь он запустился нормально?