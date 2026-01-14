Ошибки, баги, вопросы - страница 709
Что то мне "везет" на всякие рода баги
Вот еще один в копилку
Сервер "забыл" что ему выставили ордер и его как бы нужно исполнить.
Уважаемы MetaQuotes пора Вам наверное за каждый найденный баг символическую сумму на профиль начислять. Глядишь и отладка терминала пойдет быстрее.
Нашел баг получи, не нашел извини.
Вот такая запись в тестере проходит на ура, При попытке присоединить эксперта к графику дает ошибку
Какую ошибку-то выдаёт?
Продолжение: "Баг оказался ложным - выплачивай сам неустойку" :)
Шутку оценил.
Неустойку из собственного кармана (депо) по тому что по стратегии к примеру позиция должна была закрыться а тут...
2012.04.09 09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\Каналы\PercentageCrossoverChannel' [4802]
А наличие нужной истории перед обращением к индикатору проверяете?
И не вижу двойного обратного слеша в имени индикатора.
Истории более чем достаточно. Индикатор отдельно кинутый на график отображается корректно. Двойного слеша нет в комментарии ошибки на вкладке эксперты, в коде эксперта все присутствует см выше, все как бы правильно, о чем свидетельствует корректная работа в режиме тестирования.
Возможные причины, использование кирилицы в пути к индикатору. Очень большая история загруженного графика, надо пределывать ограничение.
Двойного слеша нет в комментарии ошибки на вкладке эксперты, в коде эксперта все присутствует см выше
Код:
Из Справочника:
name
[in] Имя пользовательского индикатора, содержащее путь относительно корневой директории индикаторов (MQL5/Indicators/). Если индикатор находится в поддиректории, например, в MQL5/Indicators/Examples, то имя должно выглядеть соответственно, а именно – "Examples\\имя_индикатора" (обязательно указание двойного обратного слеша вместо одиночного в качестве разделителя).
Код:
Из Справочника:Вопрос: какой именно слеш стоит перед именем индикатора PercentageCrossoverChannel в Вашем коде, и какой слеш стоит в примере из Справочника?
Интенсивно притормаживаю, сказывается понедельник.