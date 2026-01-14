Ошибки, баги, вопросы - страница 709

Новый комментарий
 

Что то мне "везет" на всякие рода баги

Вот еще один в копилку

Сервер "забыл" что ему выставили ордер и его как бы нужно исполнить.

Уважаемы MetaQuotes пора Вам наверное за каждый найденный баг символическую сумму на профиль начислять. Глядишь и отладка терминала пойдет быстрее.

Нашел баг получи, не нашел извини.

 
ivandurak:

Вот такая запись в тестере проходит на ура, При попытке присоединить эксперта к графику дает ошибку

Какую ошибку-то выдаёт?
 
olyakish:

Нашел баг получи, не нашел извини.

Продолжение: "Баг оказался ложным - выплачивай сам неустойку" :)
 
Yedelkin:
Какую ошибку-то выдаёт?
2012.04.09 09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\Каналы\PercentageCrossoverChannel' [4802]
 
Yedelkin:
Продолжение: "Баг оказался ложным - выплачивай сам неустойку" :)

Шутку оценил.

Неустойку из собственного кармана (депо) по тому что по стратегии к примеру позиция должна была закрыться а тут...

 
ivandurak:
2012.04.09 09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\Каналы\PercentageCrossoverChannel' [4802]

А наличие нужной истории перед обращением к индикатору проверяете?

И не вижу двойного обратного слеша в имени индикатора. 

 
Yedelkin:

А наличие нужной истории перед обращением к индикатору проверяете?

И не вижу двойного обратного слеша в имени индикатора. 

Истории более чем достаточно. Индикатор отдельно кинутый на график отображается корректно. Двойного слеша нет в комментарии ошибки на вкладке эксперты, в коде эксперта все присутствует см выше, все как бы правильно, о чем свидетельствует корректная работа в режиме тестирования

Возможные причины, использование кирилицы в пути к индикатору. Очень большая история загруженного графика, надо пределывать ограничение. 

 
ivandurak:

Двойного слеша нет в комментарии ошибки на вкладке эксперты, в коде эксперта все присутствует см выше

Код:

int OnInit()
  {
   hPerCros=iCustom(_Symbol,0,"\\Каналы\PercentageCrossoverChannel",Percent,Shift) ;
   if( hPerCros < 0)
      Print("Ошибка создания индикатора=  ",GetLastError());
   return(0);
  }

 Из Справочника:

name

[in]  Имя пользовательского индикатора, содержащее путь относительно корневой директории индикаторов (MQL5/Indicators/). Если индикатор находится в поддиректории, например, в MQL5/Indicators/Examples, то имя должно выглядеть соответственно, а именно – "Examples\\имя_индикатора" (обязательно указание двойного обратного слеша вместо одиночного в качестве разделителя).

Вопрос: какой именно слеш стоит перед именем индикатора PercentageCrossoverChannel в Вашем коде, и какой слеш стоит в примере из Справочника?
 
Yedelkin:

Код:

 Из Справочника:

Вопрос: какой именно слеш стоит перед именем индикатора PercentageCrossoverChannel в Вашем коде, и какой слеш стоит в примере из Справочника?
Все спс разобрался. Интенсивно притормаживаю, сказывается понедельник.
 
ivandurak:
Интенсивно притормаживаю, сказывается понедельник.
Да фигня война!
1...702703704705706707708709710711712713714715716...3695
Новый комментарий