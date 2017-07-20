По какой цене в окне графика строится отображаемые бары?

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По цене Bid которая видна в окне графика или по цене Bid которая видна на тиковом графике?


Дополнено. Изменено название темы. Начальное название: 'По какой цене в МТ4 открывается Sell ордер?'

 
по MarketInfo(Symbol(),MODE_BID)
 

Странное отличие... 3 пятизначных пункта ! Для скальперов вполне себе существенное...

 

Тогда что за цена в окне графика? И по какой цене строится отображаемые бары?

 
Lilita Bogachkova:

По цене Bid которая видна в окне графика или по цене Bid которая видна на тиковом графике?


Аналогичное расхождение я встречал, когда мне индивидуально расширяли спред. Там еще и в окне открытия ордера была цена, совпадающая с ценой на тиковом графике и отличная от цены на графике M1. Я сделал вывод, что на графике показывается цена до "индивидуализации" спреда, ей верить нельзя. Однако было это один раз, и вовсе не на демосчете, поэтому экспериментально систематически изучать, какая будет цена при исполнении ордера, не стал. Думаю, надо спросить у поддержки ДЦ.

Но понаблюдал, это бесплатно. Заметил по динамике на тиковом графике и в окне открытия ордера, что дополнительный спред располагают симметрично, на сколько при индивидуализации спреда снижен Bid, на же столько увеличен Ask. Сравнил графики с окном обзора рынка - расширение было на трех парах, на остальных 20-ти не было.

Интересно было бы узнать, по какому алгоритму терминал отображает заданное индивидуальное расширение спреда клиенту.

 
Vladimir:

...

Интересно было бы узнать, по какому алгоритму терминал отображает заданное индивидуальное расширение спреда клиенту.


Именно. Ведь оказывается не все так ясно и однозначно.


 

Может кто подскажет как программно в окне графика можно отследить цену (линии Ask и Вид) ?

 
Lilita Bogachkova:

Может кто подскажет как программно в окне графика можно отследить цену (линии Ask и Вид) ?

В принципе для того нужно чтоб один цикл программе проходил быстрее чем время между два последовательных тиков,

то есть меньше вашего Ping-а на сервер, и кажется то невозможно.

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