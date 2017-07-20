По какой цене в окне графика строится отображаемые бары?
Странное отличие... 3 пятизначных пункта ! Для скальперов вполне себе существенное...
Тогда что за цена в окне графика? И по какой цене строится отображаемые бары?
По цене Bid которая видна в окне графика или по цене Bid которая видна на тиковом графике?
Аналогичное расхождение я встречал, когда мне индивидуально расширяли спред. Там еще и в окне открытия ордера была цена, совпадающая с ценой на тиковом графике и отличная от цены на графике M1. Я сделал вывод, что на графике показывается цена до "индивидуализации" спреда, ей верить нельзя. Однако было это один раз, и вовсе не на демосчете, поэтому экспериментально систематически изучать, какая будет цена при исполнении ордера, не стал. Думаю, надо спросить у поддержки ДЦ.
Но понаблюдал, это бесплатно. Заметил по динамике на тиковом графике и в окне открытия ордера, что дополнительный спред располагают симметрично, на сколько при индивидуализации спреда снижен Bid, на же столько увеличен Ask. Сравнил графики с окном обзора рынка - расширение было на трех парах, на остальных 20-ти не было.
Интересно было бы узнать, по какому алгоритму терминал отображает заданное индивидуальное расширение спреда клиенту.
...
Интересно было бы узнать, по какому алгоритму терминал отображает заданное индивидуальное расширение спреда клиенту.
Именно. Ведь оказывается не все так ясно и однозначно.
Может кто подскажет как программно в окне графика можно отследить цену (линии Ask и Вид) ?
Может кто подскажет как программно в окне графика можно отследить цену (линии Ask и Вид) ?
В принципе для того нужно чтоб один цикл программе проходил быстрее чем время между два последовательных тиков,
то есть меньше вашего Ping-а на сервер, и кажется то невозможно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
По цене Bid которая видна в окне графика или по цене Bid которая видна на тиковом графике?
Дополнено. Изменено название темы. Начальное название: 'По какой цене в МТ4 открывается Sell ордер?'