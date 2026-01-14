Ошибки, баги, вопросы - страница 617
А где первые 8 часов понедельника?
+ Если во время тестирования свернуть терминал, а после окончания развернуть, то получаю что-то вроде (схлопывает окно котировок):
Билд 567, терминал - Альпари (ещё с 565 были эти глюки), WinXP SP3 (32bit), демо-счёт в альпари - рублёвый.
build 567
Постоянная инфа о нехватке памяти. Раньше этого не было.
Выпадающие календари (начала и конца периода тестирования) сами закрываются через 0.5 секунды после открытия.
Начальный депозит постоянно сбрасывается на 10000.
Дискотека:
К тому же, в тот момент, когда строки становятся пустыми, SymbolInfoTick(Symbol(), tick) возвращает в tick.bid и tick.ask нули.
+ нули светятся в окне открытия/закрытия/модификации ордеров и позиций.
Видимо проблема в Альпаревском рублёвом счёте (или быть может, из-за стакана), ибо открыл терминал от Broco и вбил туда демо-сервер Альпари - открыл демо-счёт рублёвый - "дискотека" повторилась
Здравствуйте!
Может у кого была такая проблема в MQL5. Советник иногда(примерно в одном случае из ста) не может удалить отложенный ордер, пока сам в ручную не удалю все отложенные ордера, при этом ни каких ошибок просто не удаляется. Или может кто по другому удаляет? Если кто возмётся помочь, при необходимости вышлю логин пароль и номер счета с "пойманными ордерами". Спасибо заранее.
void OnTick()
{
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult result;
MqlTradeCheckResult checkResult;
//------удалить ордер ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
//request.order=OrderGetTicket(0);
request.order=8273050; // Явно укажу что бы все не удалил
if(OrderCheck(request,checkResult))
{
Alert(request.order);
Alert(request.action);
OrderSend(request,result);
}
else
{
Alert("Error: ",checkResult.retcode);
}
}
Совсем уже голову сломал! Вот эта простая конструкция не работает. Файл существует, но не находится и не открывается. Почему?!
Спасибо! Файл теперь находится, но всё же не открывается. Ошибка при открытии файла: 5004. Что может быть?
Скорей всего этот файл открыт другой программой и поэтому в данный момент является заблокированным.
Нет, это простой текстовый файл с одной строкой внутри, нигде больше не открыт.
Я хочу просто для примера прочитать из файла одну строку. Но не получается!
Что интересно, если поставить флаг FILE_READ, то ошибка 5004,
а если FILE_READ|FILE_WRITE, то файл открывается без ошибок (но всё равно из него не читается строка).
Ничего не понимаю...
Вот весь код: