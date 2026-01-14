Ошибки, баги, вопросы - страница 617

А где первые 8 часов понедельника?

 

 
Дискотека: 

 

 + Если во время тестирования свернуть терминал, а после окончания развернуть, то получаю что-то вроде (схлопывает окно котировок):

 

 

Билд 567, терминал - Альпари (ещё с 565 были эти глюки), WinXP SP3 (32bit), демо-счёт в альпари - рублёвый.

 

build 567 

Постоянная инфа о нехватке памяти. Раньше этого не было.

Выпадающие календари (начала и конца периода тестирования) сами закрываются через 0.5 секунды после открытия. 

Начальный депозит постоянно сбрасывается на 10000. 

 
notused:
 Дискотека:  

Билд 567, терминал - Альпари (ещё с 565 были эти глюки), WinXP SP3 (32bit), демо-счёт в альпари - рублёвый.

К тому же, в тот момент, когда строки становятся пустыми, SymbolInfoTick(Symbol(), tick) возвращает в tick.bid и tick.ask нули. 

+ нули светятся в окне открытия/закрытия/модификации ордеров и позиций.

Видимо проблема в Альпаревском рублёвом счёте (или быть может, из-за стакана), ибо открыл терминал от Broco и вбил туда демо-сервер Альпари - открыл демо-счёт рублёвый - "дискотека" повторилась

 

Здравствуйте!

Может у кого была такая проблема в MQL5. Советник иногда(примерно в одном случае из ста) не может удалить отложенный ордер, пока сам в ручную не удалю все отложенные ордера, при этом ни каких ошибок просто не удаляется. Или может кто по другому удаляет? Если кто возмётся помочь, при необходимости вышлю логин пароль и номер счета с "пойманными ордерами". Спасибо заранее.

void OnTick()
{
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult result;
MqlTradeCheckResult checkResult;
//------удалить ордер ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
//request.order=OrderGetTicket(0);
request.order=8273050; // Явно укажу что бы все не удалил
if(OrderCheck(request,checkResult))
{
Alert(request.order);
Alert(request.action);
OrderSend(request,result);
}
else
{
Alert("Error: ",checkResult.retcode);
}
}

 Совсем уже голову сломал! Вот эта простая конструкция не работает. Файл существует, но не находится и не открывается. Почему?!

   string terminal_data_path = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);
   string SymbolsFileName = terminal_data_path + "\\MQL5\\Files\\" + "symbols.txt";
   if(FileIsExist(SymbolsFileName,0)==false) Print("Файл не найден: ",SymbolsFileName);
   int hFile=FileOpen(SymbolsFileName,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
   if(hFile < 0)
   {
      Print("Ошибка при открытии файла: ",SymbolsFileName," - ",GetLastError());
      return;
   }
 
Doozer2:

 Совсем уже голову сломал! Вот эта простая конструкция не работает. Файл существует, но не находится и не открывается. Почему?!


string SymbolsFileName = "symbols.txt";
 
stringo:

Спасибо! Файл теперь находится, но всё же не открывается. Ошибка при открытии файла: 5004. Что может быть?

Doozer2:
Спасибо! Файл теперь находится, но всё же не открывается. Ошибка при открытии файла: 5004. Что может быть?

Скорей всего этот файл открыт другой программой и поэтому в данный момент является заблокированным.
 
Rosh:
Скорей всего этот файл открыт другой программой и поэтому в данный момент является заблокированным.

Нет, это простой текстовый файл с одной строкой внутри, нигде больше не открыт.

Я хочу просто для примера прочитать из файла одну строку. Но не получается!

Что интересно, если поставить флаг FILE_READ, то ошибка 5004,

а если FILE_READ|FILE_WRITE, то файл открывается без ошибок (но всё равно из него не читается строка).

Ничего не понимаю...

 Вот весь код:

   string SymbolsFileName = "123.txt";
   if(FileIsExist(SymbolsFileName,FILE_COMMON)==false) { Print("Файл не найден: ",SymbolsFileName," - ",GetLastError()); return; } else Print("Файл найден: ",SymbolsFileName);
   ResetLastError();
   int hFile=FileOpen(SymbolsFileName,FILE_TXT|FILE_ANSI|FILE_READ|FILE_WRITE);
   if(hFile==INVALID_HANDLE)
   {
      Print("Ошибка при открытии файла: ",SymbolsFileName," - ",GetLastError());
      return;
   }
   else Print("Файл открыт успешно: ",SymbolsFileName);
   FileSeek(hFile,0,SEEK_SET);
   Print(FileReadString(hFile));
   FileClose(hFile);
