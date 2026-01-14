Ошибки, баги, вопросы - страница 524

idispatch:
К тому же закрытие по стоплоссу, насколько я понял, относит сделку к убыточной в результирующем отчете тестера (там где процент убыточных и прибыльных сделок)
Убыточные сделки от прибыльных отличаются знаком минус, и цвет обозначения не влияет на распределение сделок в отчёте.
 

После обновления до Build 507  у меня в тестере возникает две проблемы:

1. Во время оптимизации при переключении вкладок тестера терминал периодически(не всегда) вылетает;

2. Если в качестве оптимизируемого параметра было выбранно перечисление, то при попытке запустить один из результатов оптимизации эксперт не видет значение этого перечисления, т.е. оно всегда равно нулю. 

 
Пожалуйста, напишите в сервисдеск с максимальными подробностями.

Мы знаем, что есть проблема с перечислениями при оптимизации, но никак не можем воспроизвести ошибку 

 
В сервисдеск написал...
 
Я принял Вашу заявку и задал уточняющие вопросы 

 

 ...И тут возникает вопрос (риторический?)...

 Есть многократно повторяющиеся дополнительные расчёты в индикаторе одних и тех же величин, дающих, разумеется, одни и те же результаты. Решение вроде бы очевидное: рассчитать единожды (при первом обращении к историческим данным), затолкать всё в буфер, а в остальных случаях спокойно обращаться к готовым результатам. Но...

 В индикаторе заведено и без того немыслимое количество буферов (не менее 10 для хранения рассчитанных данных всей истории на нескольких разных таймфреймах) - к ним и так уже происходит обращение за соответствующими первично рассчитанными данными. Теперь, по идее и как вариант, появилась необходимость удвоить количество буферов.

 Конечно, всё упирается в технические параметры железа: вычислительная мощность процессора и объём оперативной памяти. И тут - кто кого победит. Но примем железо за весьма среднее - не самый свежий домашний ПК. И того, и этого не слишком много и не слишком мало. Навскидку предпочесть затруднительно: то ли разбрасываться памятью, то ли вычислительной мощностью.

 Поэтому вопрос к осведомлённой публике: что порекомендуете? Может, всё же появятся аргументы "за" тот или иной вариант... Либо не захламлять память удвоением расчётных индикаторных буферов, а греть процессор, на ходу обсчитывая одно и то же всякий раз при очередной необходимости, либо наоборот?

 Спасибо. 

 
Я делал индикаторы и по сотне массивов и ничего, мой совет добросьте машине памяти (благо она сейчас не дорогая).
 
Как вариант - почему бы вам не использовать для ваших нужд базы данных? Обсчитали, записали.. пришло время - извлекли в наиболее удобном виде, пользуемся.

Архитектурно решение позволяет отделить расчеты и кэширование результатов.

 
 Не отрицаю, но словосочетание "пришло время" звучит забавно, учитывая, что каждое обращение будет воспроизводиться в OnCalculate при каждом тике. Либо БД должна лежать полностью в оперативке, либо придётся медленно доступаться к диску и запиливать его в прах. Хотя... что я понимаю в СУБД...

 Впрочем, разве MQL - не язык запросов из БД? Если так, то работа с БД с диска уже осуществляется и диск вроде живой пока. Тут ничего нового придумывать и не надо.

 Если же Вы имели в виду какую-то другую БД и специфический (нештатный) способ доступа к ней, тогда прошу пояснить. Если предлагаете интеграцию взаимодействия MQL5 с чем-то ещё, то мне пока рановато этим заниматься, я MLQ-то только начал изучать и движусь в направлении продвинутого кипятильника...

 

Очень часто происходит разрыв связи с сервером. При этом индикатор показывает стабильную связь:

 

Обратно терминал не подключается. Приходиться вручную залогиниваться. Можно ли как-то программно это сделать средствами MQL5? 

