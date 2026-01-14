Ошибки, баги, вопросы - страница 450
build 478
Иногда в место:
Получается так:
Я имею ввиду язык.
Подскажите пожалуйста, как с графика удалить флажки с цифрами, удаляю скриптом, надоело щелкать, они потом снова появляются, в настройках не нашел, спасибо.
плохо искали.
в контекстном меню вкладки новостей
Помогите разобраться с мультивалютным тестером.
У меня получается что 15 минутные бары на разных валютах начинаются в разное время. Так и должно быть?
Пример: Пытаюсь получить данные по USDJPY при работе тестера через EURUSD M15 по ценам открытия.
При каждом шаге вывожу время и Bid по USDJPY:
Да, так и есть в жизни.
Цены каждого инструмента независимы от других. Поэтому у кого-то 15 минутка начинается с приходом тика в 10:30:01, а у кого-то в 10:30:03 - особенно сильные различия бывают ночью.Посмотрите на работу эксперта в режиме визуализации.
Не, календарь.
Подскажите пожалуйста, никак не могу понять спомощью какой функции можно узнать смещение бара если известно время????
спасибо