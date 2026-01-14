Ошибки, баги, вопросы - страница 450

gumgum:

build 478

Иногда в место:

 

Получается так:

 Я имею ввиду язык. 

Да, в текущий билд не вошли новые переводы.
 

Подскажите пожалуйста, как с графика удалить флажки с цифрами, удаляю скриптом, надоело щелкать, они потом снова появляются, в настройках не нашел, спасибо.

 
OniNePriletyat:

плохо искали.

в контекстном меню вкладки новостей

 
sergeev:

Не, календарь.
 

Помогите разобраться с мультивалютным тестером.

У меня получается что 15 минутные бары на разных валютах начинаются в разное время. Так и должно быть?

Пример: Пытаюсь получить данные по USDJPY при работе тестера через EURUSD M15 по ценам открытия

При каждом шаге вывожу время и Bid по USDJPY:  

 

 
MoneyJinn:

Да, так и есть в жизни.

Цены каждого инструмента независимы от других. Поэтому у кого-то 15 минутка начинается с приходом тика в 10:30:01, а у кого-то в 10:30:03 - особенно сильные различия бывают ночью.

Посмотрите на работу эксперта в режиме визуализации.
 
Silent:
Не, календарь.
Да, спасибо, теперь вижу.
Подскажите пожалуйста, никак не могу понять спомощью какой функции можно узнать смещение бара если известно время????

 
В отличии от МТ4 в МТ5 нет функции iBarShift. Вам нужно сделать ее самому. Посмотрите в статьях - миграция на МТ5.
