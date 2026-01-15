Ошибки, баги, вопросы - страница 3530
Ну так и сделайте собственную таблицу соответствий целых чисел строкам
А ещё лучше набор флагов соответствующих определённым словам. Набор флагов и есть набор слов. )))
Скажите пожалуйста, отсутствие возможности выделять сразу несколько папок в окне - так задумано или это баг?
Ошибки, баги, вопросы
Andrey Dik, 2024.05.24 09:26
FileSelectDialog () не позволяет выбирать несколько папок, или я делаю что-то не так?
Код выше вызывает такое окно:
Несолько папок невозможно выбрать, ни с зажатым Ctrl, ни с Shift ни по Ctrl+A, можно выбрать только одну папку. А требуется выбор сразу нескольких папок.
Вывод в принт ожидаемый:
1
"Test CNT mod 1.09\Agent-127.0.0.1-3003"
А компилятор всегда глаза прикрывал на подобное? В рантайме incorrect casting of pointers - как и ожидалось. Но компилируется без ошибок.
В справочнике по работе с функцией ArrayResize сказано следующее:
Примечание
Функция может быть применена только к динамическим массивам. При этом необходимо иметь ввиду, что нельзя изменять размер для динамических массивов, назначенных в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(). Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит исполняющая подсистема терминала.
Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647.
При частом распределении памяти рекомендуется использовать третий параметр, задающий резерв для уменьшения количества физического распределения памяти. Все последующие вызовы функции ArrayResize не приводят к физическому перераспределению памяти, а только меняется размер первого измерения массива в пределах зарезервированной памяти. Следует помнить, что третий параметр будет использоваться только тогда, когда будет происходить физическое распределение памяти, например:
ArrayResize(arr,1000,1000);
for(int i=1;i<3000;i++)
ArrayResize(arr,i,1000);
В данном случае произойдёт 2 перераспределения памяти, один раз до входа в цикл на 3000 итераций, при этом размерность массива будет установлена в 1000 и второй при i равной 2000. Если третий параметр опустить, то произойдёт 2000 физических перераспределения памяти и это замедлит выполнение программы.
Я ошибочно полагал, что при первом запуске функции третий параметр выделит память под массив:
но жестоко ошибся, такой код не выделяет под массив память. Распределение памяти происходит только в случае, если второй параметр не 0.
В моём случае нужно делать так:
или так:
что является равнозначным, или так:
В моих примерах кодов тут необходимо, что бы программа работала начиная с нулевого размера массива, но с выделенной заранее памятью.
Таким образом, прошу разработчиков добавить в справку этот момент, что дополнительное выделение памяти под массив происходит только в случае ненулевого второго параметра.
Много времени потерял на выяснение причин тормозов, никак не мог представить, что проблема именно тут.
В Документации SetIndexBuffer отсутствует значение третьего входного параметра по умолчанию.
Связывает указанный индикаторный буфер с одномерным динамическим массивом типа double.
ЗЫ В Учебнике - в порядке.
Что такое "Prop Firm Ready"? И какие основания частого использования этой фразы в маркетинге для покупателей советников?
ChatGPT-4o
Фраза "Prop Firm Ready" (готовность к проп-трейдингу) в контексте маркетинга торговых советников (также известных как экспертные системы или роботы) относится к тому, что данный советник или торговая стратегия соответствует требованиям проп-трейдинговых компаний. Проп-трейдинговые фирмы предоставляют трейдерам капитал для торговли в обмен на долю от прибыли, и они обычно накладывают строгие критерии на стратегии, которые они готовы финансировать.
Что означает "Prop Firm Ready"?
Основания частого использования в маркетинге
Вывод
Использование фразы "Prop Firm Ready" в маркетинге торговых советников направлено на создание уверенности в качестве и надежности продукта, привлечение трейдеров, стремящихся работать с проп-трейдинговыми фирмами, и выделение продукта среди конкурентов.
ChatGPT-4o
Спасибо. Просьба поделиться ссылкой, где формировался вопрос/ответ.
https://chatgpt.com/
Иногда получаю значение, которое равно тому, что было две минуты назад. Т.е. попадает какая-то кешированная версия Web-страницы.
Как избежать этого кеширования?