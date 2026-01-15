Ошибки, баги, вопросы - страница 3512
Похоже, MQL5-производительность компилятора хорошо показывает GeekBench.
Почти совпадение с Вашими результатами. Поэтому попугаи в виде MACD-советников - довольно объективный показатель.
Крутая машина!
Похоже, вот рейтинг самых быстрых машин для MQL5-компиляций.
Лучший всего на 16% быстрее Вашей машины.
Любимая мужская тема, меряться ....
Вот только нафига сразу такую колбасень вываливать, другим же теперь стыдно будет свои показывать)))
А давайте в MACD-попугаях. Речь же изначально шла о том, насколько сложные советники компилируете. Тот же Validate оказался довольно сложным - компиляция занимает, как 60 MACD-советников. И этот результат не зависит от CPU.
Похоже, длительность компиляции почти пропорциональна (если не используется внутренних ресурсов) размеру EX5 на выходе.
Это я от зависти)))
//---
Вопрос больше в том насколько эти попугаи будут коррелироваться с оптимизацией.
Скорость оптимизации намного важнее скорости компиляции.
У меня уже пара месяцев лежит 128 гиг операционки, всё никак руки не доходят воткнуть её.
Но больше тормозит меня, то что у неё частота меньше чем у той, что стоит сейчас (32гиг).
А я пока так и не придумал как корректно замерить скорость оптимизации на одной и на другой памяти.
Боевой советник не запускаю в Тестере. Там же лишнего для Тестера, наверное, 95%. Имеет смысл только для профилирования.
Не оптимизирую без связки CustomSymbol+Virtual. Иначе не дождаться.
не придумал как корректно замерить скорость оптимизации на одной и на другой памяти.
Несколько вот таких запусков.
Для Тестера советник - подбор сетов для боевого.
Не видел сторонних советников, специально написанных для Тестера, чтобы было очень быстро.
Для сравнения, Virtual на моей машине гонит 6e6 ticks/sec. Получается, что самый быстрый CPU будет делать прогон ТС со скоростью 20e6 ticks/sec - это потолок для Single-Core.
Пример ускорения оптимизации.
Для учета разных конфигураций открыл три торговых советника из стандартной поставки.
И сделал пакетную оптимизацию по CTRL+F7.
Выделенный результат можно приводить, как производительность системы.
Получается, что мой советник компилируется, как 72 (=87/1.2 ) MACD-советника. Какие цифры у Вас в таких попугаях?
Чего то у меня не все советники - полностью тёр все директории с ними и запускала снова - результат такой
Не знаю, откуда у меня третий советник. Прикрепил.
Вот лог