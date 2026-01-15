Ошибки, баги, вопросы - страница 3512

Anatoli Kazharski #:

Похоже, MQL5-производительность компилятора хорошо показывает GeekBench.

Почти совпадение с Вашими результатами. Поэтому попугаи в виде MACD-советников - довольно объективный показатель.

Windows 11 build 22635, 32 x 13th Gen Intel Core i9-13900K, AVX2, 114 / 127 Gb memory, 335 / 465 Gb disk, UAC, GMT+3

Крутая машина!


Похоже, вот рейтинг самых быстрых машин для MQL5-компиляций.

Лучший всего на 16% быстрее Вашей машины.

 
Anatoli Kazharski #:

Любимая мужская тема, меряться ....

Вот только нафига сразу такую колбасень вываливать, другим же теперь стыдно будет свои показывать)))

 
Aleksandr Slavskii #:

Любимая мужская тема, меряться ....

Вот только нафига сразу такую колбасень вываливать, другим же теперь стыдно будет свои показывать)))

А давайте в MACD-попугаях. Речь же изначально шла о том, насколько сложные советники компилируете. Тот же Validate оказался довольно сложным - компиляция занимает, как 60 MACD-советников. И этот результат не зависит от CPU.

Похоже, длительность компиляции почти пропорциональна (если не используется внутренних ресурсов) размеру EX5 на выходе.

72_MACD.ex5 - 1.39 Mb
60_MACD.ex5 - 0.95 Mb
 
fxsaber #:

А давайте в MACD-попугаях. Речь же изначально шла о том, насколько сложные советники компилируете. Тот же Validate оказался довольно сложным - компиляция занимает, как 60 MACD-советников.

Это я от зависти)))

//---

Вопрос больше в том насколько эти попугаи будут коррелироваться с оптимизацией.

Скорость оптимизации намного важнее скорости компиляции.

У меня уже пара месяцев лежит 128 гиг операционки, всё никак руки не доходят воткнуть её.

Но больше тормозит меня, то что у неё частота меньше чем у той, что стоит сейчас (32гиг).

А я пока так и не придумал как корректно замерить скорость оптимизации на одной и на другой памяти.

 
Aleksandr Slavskii #:

Вопрос больше в том насколько эти попугаи будут коррелироваться с оптимизацией.

Боевой советник не запускаю в Тестере. Там же лишнего для Тестера, наверное, 95%. Имеет смысл только для профилирования.

Скорость оптимизации намного важнее скорости компиляции.

Не оптимизирую без связки CustomSymbol+Virtual. Иначе не дождаться.

не придумал как корректно замерить скорость оптимизации на одной и на другой памяти.

Несколько вот таких запусков.

 
fxsaber #:

Боевой советник не запускаю в Тестере. Там же лишнего для Тестера, наверное, 95%. Имеет смысл только для профилирования.

Для Тестера советник - подбор сетов для боевого.

21_MACD.ex5 - 0.3 Mb
Aleksandr Slavskii #:

Скорость оптимизации намного важнее скорости компиляции.

Не видел сторонних советников, специально написанных для Тестера, чтобы было очень быстро.


Для сравнения, Virtual на моей машине гонит 6e6 ticks/sec. Получается, что самый быстрый CPU будет делать прогон ТС со скоростью 20e6 ticks/sec - это потолок для Single-Core.

 
fxsaber #:

Не оптимизирую без связки CustomSymbol+Virtual. Иначе не дождаться.

Пример ускорения оптимизации.

 
fxsaber #:

Для учета разных конфигураций открыл три торговых советника из стандартной поставки.


И сделал пакетную оптимизацию по CTRL+F7.

Выделенный результат можно приводить, как производительность системы.


Получается, что мой советник компилируется, как 72 (=87/1.2 ) MACD-советника. Какие цифры у Вас в таких попугаях?

Чего то у меня не все советники - полностью тёр  все директории с ними и запускала снова - результат такой


 
Не знаю, откуда у меня третий советник. Прикрепил.
Файлы:
Mean_Reversion.zip  14 kb
 
fxsaber #:
Не знаю, откуда у меня третий советник. Прикрепил.

