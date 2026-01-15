Ошибки, баги, вопросы - страница 3511
Так и останется.
Со временем - исправят
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Ilyas, 2024.03.11 15:50
а MQL5 нет (пока/до сих пор).
ERR_CHART_NO_EXPERT
4104
У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие
В реальности ChartEventCustom создаст такую ошибку, если на графике нет советника/индикатора c OnChartEvent. Прошу добавить упоминание не только эксперта, но и индикатора.
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Test.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 87927 msec elapsed, cpu='X64 Regular'
Как пример, 72 секунды компилируется выложенный в КБ советник.
Сколько у вас длится компиляция самых сложных кодов и боевых советников?
ЗЫ С выключенной оптимизацией компилятора.
Это достаточно навороченный советник, а вот попроще
Для учета разных конфигураций открыл три торговых советника из стандартной поставки.
И сделал пакетную оптимизацию по CTRL+F7.
Выделенный результат можно приводить, как производительность системы.
Советник 40 тысяч строк, без использования ООП, ну почти без использования, всего парочка подключенных файлов.
Простенькая панелька с кучкой подключаемых файлов
Сравниваем с
ну и попровал убить в диспетчере задач всё что можно убить. Результат.
После убийства пободрее работает)
