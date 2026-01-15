Ошибки, баги, вопросы - страница 3511

fxsaber #:
Так и останется.

Со временем - исправят

 
Ошибка при компиляции: 
struct A {};
void f()
{
    class A {};
    ::A a; //Error: 'a' - unexpected token
}
 
В Документации неточность.

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие

В реальности ChartEventCustom создаст такую ошибку, если на графике нет советника/индикатора c OnChartEvent. Прошу добавить упоминание не только эксперта, но и индикатора.

 
b4237, отсутствие проверки компилятором выхода за границы статического массива. 
void OnStart()
{
  int Array[5];
  
  Array[5] = 0; // OK
}
Строка для поиска: Uluchshenie 088.
 
Боевой советник компилируется 87 секунд, это из-за сложности? 
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Test.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 87927 msec elapsed, cpu='X64 Regular'


Как пример, 72 секунды компилируется выложенный в КБ советник.

C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\fxsaber\Validate.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 72743 msec elapsed, cpu='X64 Regular'


Сколько у вас длится компиляция самых сложных кодов и боевых советников?


ЗЫ С выключенной оптимизацией компилятора.

C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Test.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 4889 msec elapsed without optimizations, cpu='X64 Regular'
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\fxsaber\Validate.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 3094 msec elapsed without optimizations, cpu='X64 Regular'
 
fxsaber #:

Сколько у вас длится компиляция самых сложных кодов и боевых советников?

0 errors, 0 warnings, 50084 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

Это достаточно навороченный советник, а вот попроще

0 errors, 16 warnings, 14295 msec elapsed, cpu='X64 Regular'
 
Aleksey Vyazmikin #:

Это достаточно навороченный советник, а вот попроще

Для учета разных конфигураций открыл три торговых советника из стандартной поставки.


И сделал пакетную оптимизацию по CTRL+F7.

C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 1297 msec elapsed, cpu='X64 Regular'
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\Mean Reversion\Mean Reversion.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 1272 msec elapsed, cpu='X64 Regular'
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 1084 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

Выделенный результат можно приводить, как производительность системы.


Получается, что мой советник компилируется, как 72 (=87/1.2 ) MACD-советника. Какие цифры у Вас в таких попугаях?

 
fxsaber #:

Получается, что мой советник компилируется, как 72 (=87/1.2 ) MACD-советника. Какие цифры у Вас в таких попугаях?

Советник 40 тысяч строк, без использования ООП, ну почти без использования, всего парочка подключенных файлов.

LL.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 35476 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

Простенькая панелька с кучкой подключаемых файлов

Panel.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 10463 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

Сравниваем с

MACD Sample.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 1211 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

Moving Average.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 1182 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

ну и попровал убить в диспетчере задач всё что можно убить. Результат.

MACD Sample.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 1205 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

Moving Average.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 1063 msec elapsed, cpu='X64 Regular'

После убийства пободрее работает)


MetaTrader 5 x64 build 4240 started for MetaQuotes Software Corp.

Windows 10 build 19045, 24 x Intel Xeon  E5-2678 v3 @ 2.50GHz, AVX2, 24 / 29 Gb memory, 109 / 237 Gb disk
 
Aleksandr Slavskii #:

Советник 40 тысяч строк, без использования ООП, ну почти без использования, всего парочка подключенных файлов.

Странно, что компилятор не сообщает о размере исходного кода (если из библиотеки используется только одна функция, то другие не тянет в суммарный исходник), который компилирует.
 
fxsaber #:

Для учета разных конфигураций открыл три торговых советника из стандартной поставки.

И сделал пакетную оптимизацию по CTRL+F7.

Выделенный результат можно приводить, как производительность системы.

Получается, что мой советник компилируется, как 72 (=87/1.2 ) MACD-советника. Какие цифры у Вас в таких попугаях?

MetaTrader 5 x64 build 4240 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 11 build 22635, 32 x 13th Gen Intel Core i9-13900K, AVX2, 114 / 127 Gb memory, 335 / 465 Gb disk, UAC, GMT+3
MACD Sample.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 466 msec elapsed, cpu='X64 Regular'
Mean Reversion.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 463 msec elapsed, cpu='X64 Regular'
Moving Average.mq5 - 0 errors, 0 warnings, 404 msec elapsed, cpu='X64 Regular'
