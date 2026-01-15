Ошибки, баги, вопросы - страница 3497
Это у меня Метатрейдер на английском
Ну я все сказал. Как то не красиво. Нужно исправить. Мне например это мешает делать скрины на англ.
То есть - когда надо делать скриншот на англоязычном форуме (а это по нескольку раз в день спрашивают ... типа - "куда там мышкой нажимать" и так далее) - и если Windows на русском, то снизу скриншота по-русски "Отмена" вместо Cancel - просто обрезаю в редакторе, или перехожу на другой ноутбук, где Windows по английски и уже там будет Cancel.
----------------------
Вот - Windows 10 на английском, и МТ5 на русском (таже картинка):
--------------------
Там просто, наверное - часть стандартных кнопок идет с Виндовса (как OK и Cancel, или OK и Отмена).
вот это
и это
называется КРИВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
не стоит адвокатствовать - это действительно недоработка разработчиков конкретного прикладного софта.
возможно не самая актуальная, и по старости лет уже считаемая фичей :-)
+
OK, Cancel, Help, Close и некоторые другие всегда отображаются в системной локале. Вот подтверждающий пример - в нем подпись кнопок задана неявно:
Результат:
Когда-нибудь будет качественное решение. К сожалению, нет статистики по исправлениям.
Статистика неутешительная - посмотрел ряд сообщений 6-ти месячной давности - все без изменений. Компания стала большая неповоротливая - когда-то исправляли оперативно - сейчас же: передают в отдел ... ставят на проверку
А какая принципиальная разница?
В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет:
Шаблонная запятая путает движок макросов.
Да, скобки не поставил: