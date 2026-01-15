Ошибки, баги, вопросы - страница 3497

Sergey Golubev #:
Это у меня Метатрейдер на английском

Ну я все сказал. Как то не красиво. Нужно исправить. Мне например это мешает делать скрины на англ.

 
Roman Poshtar #:

Мне тоже.
То есть - когда надо делать скриншот на англоязычном форуме (а это по нескольку раз в день спрашивают ... типа - "куда там мышкой нажимать" и так далее) - и если Windows на русском, то снизу скриншота по-русски "Отмена" вместо Cancel - просто обрезаю в редакторе, или перехожу на другой ноутбук, где Windows по английски и уже там будет Cancel.
 
Sergey Golubev #:

Это у меня Метатрейдер на английском

----------------------

Вот - Windows 10 на английском, и МТ5 на русском (таже картинка):

--------------------

Там просто, наверное - часть стандартных кнопок идет с Виндовса (как OK и Cancel, или OK и Отмена).

вот это 

и это 

называется КРИВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

не стоит адвокатствовать  - это действительно недоработка разработчиков конкретного прикладного софта.

возможно не самая актуальная, и по старости лет уже считаемая фичей :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

+

 
Maxim Kuznetsov #:

OK, Cancel, Help, Close и некоторые другие всегда отображаются в системной локале. Вот подтверждающий пример - в нем подпись кнопок задана неявно:

void OnStart()
{
    MessageBox( "", "", MB_OKCANCEL );
}

Результат:

 
fxsaber #:

Когда-нибудь будет качественное решение. К сожалению, нет статистики по исправлениям.

Статистика неутешительная - посмотрел ряд сообщений 6-ти месячной давности - все без изменений. Компания стала большая неповоротливая - когда-то исправляли оперативно - сейчас же: передают в отдел ... ставят на проверку

 
В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет: 
#define size(T)         sizeof(T)
template<typename T>               class A1 {};
template<typename T1, typename T2> class A2 {};
void OnStart()
{
    Print(size(A1<int>    )); //(1)//нормально
    Print(size(A2<int,int>)); //(2)//Error: ')' - comma expected
}

А какая принципиальная разница?

 
A100 #:
Шаблонная запятая путает движок макросов.

#define size2(A,B) #B

Print(size2(A2<int,int>)); // int>
 
fxsaber #:

Да, скобки не поставил:

#define size(T)         sizeof T
template<typename T1, typename T2> class A2 {};
void OnStart()
{
    Print(size((A2<int,int>))); //(2)//нормально
}
 
Всём привет ставлю на сигнал нового советника в робофорекс про цент а он пишет данный вид сигнала не может быть поставлен поскольку это демо счет
