Ошибки, баги, вопросы - страница 3448
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скорее всего, уже отвечали. Возможно ли проверить валидатор Маркета, не будучи зарегистрированным в качестве продавца?
Я не встречал ответа на такой вопрос, но хотелось бы такую возможность иметь. Было-бы очень полезно для заказчиков фриланса.
Но это ведь очень увеличит нагрузку на сервер MQ. Представьте сколько будет проверяльщиков… По делу и просто так…
Хотя можно ввести платную услугу. Только с моей точки зрения не повремёнку, а за один советник\индикатор. Или может быть помесячно\понедельно, но если не пользовался в течении месяца\недели, то плату не списывать.
Взял советник, использующий этот модуль. Получил результаты. Внес предложенный Вами текст. Результат абсолютно тот же.
Потому что если первое - вам возможно и тех ошибочных результатов хватило чтобы преодолеть порог срабатывания в стандартном шаблоне. По-умолчанию вроде 10. А на второе я проверял и логически всё сходилось. Так что не знаю как вы можете получить одно и то же.
Метод CChartObject::Time(const int point,const datetime time) для объекта типа CChartObjectText, созданного программно,
программно не меняет значение time в свойствах объекта.
Новый год и сразу Критическая ошибка при выполнении кода из 3х строк:
который по сути ничего и не делает
Результат: Access violation
До какого числа разработчики MT5 в отпуске?
Сижу жду ответа - что бы понять, как мне дальше решать проблему...
До какого числа разработчики MT5 в отпуске?
Сижу жду ответа - что бы понять, как мне дальше решать проблему...
До какого числа разработчики MT5 в отпуске?
.
.
Я понимаю, что люди работают, но не всем дозволено общаться тут...
После 10-го ожидайте
Буду ожидать, спасибо.