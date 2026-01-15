Ошибки, баги, вопросы - страница 3448

Скорее всего, уже отвечали. Возможно ли проверить валидатор Маркета, не будучи зарегистрированным в качестве продавца?
 
fxsaber #:
Скорее всего, уже отвечали. Возможно ли проверить валидатор Маркета, не будучи зарегистрированным в качестве продавца?

Я не встречал ответа на такой вопрос, но хотелось бы такую возможность иметь. Было-бы очень полезно для заказчиков фриланса.

Но это ведь очень увеличит нагрузку на сервер MQ. Представьте сколько будет проверяльщиков… По делу и просто так…

Хотя можно ввести платную услугу. Только с моей точки зрения не повремёнку, а за один советник\индикатор. Или может быть помесячно\понедельно, но если не пользовался в течении месяца\недели, то плату не списывать.

 
Konstantin Erin #:

Взял советник, использующий этот модуль. Получил результаты. Внес предложенный Вами текст. Результат абсолютно тот же.

Под "результат абсолютно тот же" подразумевается что сделка совершилась? Или что вы пошагово проверили в дебаггере идентичность значений на выходе из функции Direction при минимуме из двух сработавших паттернов сигналов, где один из них выдаёт 0.0, с моим доп условием и без?
Потому что если первое - вам возможно и тех ошибочных результатов хватило чтобы преодолеть порог срабатывания в стандартном шаблоне. По-умолчанию вроде 10. А на второе я проверял и логически всё сходилось. Так что не знаю как вы можете получить одно и то же.
 

Метод CChartObject::Time(const int point,const datetime time) для объекта типа CChartObjectText, созданного программно,

программно не меняет значение time  в свойствах объекта.

 

Новый год и сразу Критическая ошибка при выполнении кода из 3х строк:

struct A pack(4) { string s; char ch; }
a[] {{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0}};
void OnStart() {}

который по сути ничего и не делает

Результат: Access violation

 

До какого числа разработчики MT5 в отпуске?

Сижу жду ответа - что бы понять, как мне дальше решать проблему...

 
Aleksey Vyazmikin #:

До какого числа разработчики MT5 в отпуске?

Сижу жду ответа - что бы понять, как мне дальше решать проблему...

После 10-го ожидайте
 
Aleksey Vyazmikin #:

До какого числа разработчики MT5 в отпуске?

fxsaber #:

.

Я понимаю, что люди работают, но не всем дозволено общаться тут...

 
Artyom Trishkin #:
После 10-го ожидайте

Буду ожидать, спасибо.

