Ошибки, баги, вопросы - страница 3439
Правильно ли понимаю, что нет мультивалютного советника в поставке MT5?
Не видел. Вы будете первым, кто напишет лаконичный и понятный всем код 😉
В ALT+E WebView2-отчете есть такая диграмма.
Показывающая, сколько сделок было открыто руками, советниками и через Сигналы. Какой идентификатор у последних?
Что делать, куда обращаться ??
Сюда.
Привет,
Нашёл возможную логическую ошибку в ключевом коде стандартной библиотеки, а конкретно в методе Direction класса СExpertSignal
Фильтры посылающие в этот модуль значение 0.0 посредством своих собственных методов Direction
в результате отсутствия раннего выхода из текущей итерации лупа при direction 0.0 добираются до
и считаются проголосовавшими, не привнося никаких добавочных значений к результирующей переменной direction.
А так как итоговая переменная result определяющая направление и силу сигнала с учётом всех фильтров высчитывается как
что в связке например любого сигнального индикатора и модуля СSignalITF - intraday time filter - приводит к уменьшению результирующего сигнала в два раза.
Если условная СSignalMA говорит direction = 100, а стандартный СSignalITF в обычный разрешенный день/час/минуту в соответствии со своим кодом выдаёт всегда direction = 0.0, то сейчас получается result = (100 + 0.0) / 2 проголосовавших = 50 результирующая сила сигнала.
А в реальности все фильтры с 0.0 не должны считаться голосовавшими.
Взял советник, использующий этот модуль. Получил результаты. Внес предложенный Вами текст. Результат абсолютно тот же.
В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет
А какая принципиальна разница между (1) и (2) ?
Помните в MQL-4 была путаница с приоритетом дизъюнкции и конъюнкции? Ее потом устранили а для совместимости добавили директиву Проперти стрикт ?
В языке MQL-5 есть более серьезные ошибки...
Не помню - MQL4 не застал
В языке MQL-5 есть более серьезные ошибки...
Более серьезные не попадались - последнее время использую MQL только лишь как коннектор к современному языку более высокого уровня. К слову сказать компилятор, который я использую - университетский проект - студенты на коленке собрали и за 3 года активного освоения - ни одной ошибки там не встретилось
Ошибка при компиляции:
Правильно. Вы пытаетесь обратиться к ch как к статическому элементу без объекта. Отсюда и ошибка. В вашем случае:
Но тогда ch будет общий на все объекты S.