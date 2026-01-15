Ошибки, баги, вопросы - страница 3394
В ME5 проблема с подсветкой макросов, если макрос во включаемом файле находится в строке ниже, чем во включающем.
Она у них с седьмой строки начинается
A100, 2021.04.21 10:40
Тем более, что это воспроизведено на простом примере, но до сих пор не исправлено
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2018.08.28 01:13
Подсветка пропадает... потом появляется сновa
Она у них с седьмой строки начинается
Нет, именно выше/ниже определения макроса во включаемом файле.
Это та же ошибка - я выделил дату сообщений: соответственно 5 и 2,5 года назад
Здравствуйте !
Если терминал закрыт торговый робот который автоматически выставляет и закрывает ордера будет работать ? Или он должен быть постоянно включенным ?
Терминал должен быть постоянно включенным.
С уважением, Владимир.
Добрый день. Брокер отключил терминал МТ5, тк больше не поддерживается в РФ. ( БКС). Подскажите, есть ли какие то варианты работу в терминале МТ5 в Рф?
Почему то при оптимизацмм по всем символам на тиках/реалтиках на 10 агентов диспетчер задач в диске и в процессах показывает что МТ5 пишет на диск со скоростью 50-100 мб/сек ПОСТОЯННО.
По логике он должен наоборот читать, но он пишет с бешенной скоростью непонятно что.
Что это?
Логов то обычно всё равно остаётся файл ну там 1гиг в сутки максимум.
Но с 100мб/сек ощущение что пишет терабайты.
P/S/ так и есть террабайты непонятно чего.
Логи.. они пишутся и удаляются пишутся и удаляются... в папке Tester/Logs
не могу избавится от якобы непрочитанных сообщений, хотя все прочитано.