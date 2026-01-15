Ошибки, баги, вопросы - страница 3394

В ME5 проблема с подсветкой макросов, если макрос во включаемом файле находится в строке ниже, чем во включающем.


 
В ME5 проблема с подсветкой макросов, если макрос во включаемом файле находится в строке ниже, чем во включающем.

Она у них с седьмой строки начинается

 
Она у них с седьмой строки начинается

Нет, именно выше/ниже определения макроса во включаемом файле.

 
Нет, именно выше/ниже определения макроса во включаемом файле.

Это та же ошибка - я выделил дату сообщений: соответственно 5 и 2,5 года назад

 

Здравствуйте !

Если терминал закрыт торговый робот который автоматически выставляет и закрывает ордера будет работать ? Или он должен быть постоянно включенным ?

 
Здравствуйте !

Если терминал закрыт торговый робот который автоматически выставляет и закрывает ордера будет работать ? Или он должен быть постоянно включенным ?

Терминал должен быть постоянно включенным.

С уважением, Владимир.

 
Добрый день. Брокер отключил терминал МТ5, тк больше не поддерживается в РФ. ( БКС). Подскажите, есть ли какие то варианты работу в  терминале МТ5 в Рф?
 
Добрый день. Брокер отключил терминал МТ5, тк больше не поддерживается в РФ. ( БКС). Подскажите, есть ли какие то варианты работу в  терминале МТ5 в Рф?
Это для форекса? А когда отключил?
 

Почему то при оптимизацмм по всем символам на тиках/реалтиках на 10 агентов  диспетчер задач в диске и в процессах показывает что МТ5 пишет на диск со скоростью 50-100 мб/сек ПОСТОЯННО.

По логике он должен наоборот читать, но он пишет с бешенной скоростью непонятно что.

Что это?

Логов то обычно всё равно остаётся  файл ну там 1гиг в сутки максимум. 

Но с 100мб/сек ощущение что пишет терабайты.

P/S/ так и есть террабайты непонятно чего.

Логи.. они пишутся и удаляются пишутся и удаляются... в папке Tester/Logs

 

не могу избавится от якобы непрочитанных сообщений, хотя все прочитано.


