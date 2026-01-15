Ошибки, баги, вопросы - страница 3339

С поведением форматирования макросов вопрос закрыт. 
 
Какая то лютая ошибка появилась в последнем build 3808 (ненароком обновился), не разобрался пока где, но думаю Разработчики быстрее сами найдут, если вспомнят что там меняли
 
Почему после последнего обновления не отображаются открытые позиции на графике?
 
Yauhen Zhuk #:
Почему после последнего обновления не отображаются открытые позиции на графике?

Отображаются.
Билд 3802 -

Билд 3802

 
Sergey Golubev #:

Отображаются.
Билд 3802 -

У меня билд 3785  для андроид 
 
Yauhen Zhuk #:
Спасибо. Не могли бы вы уточнить, что это (билд) такое? И это вроде версия для ПК, а мне нужна для андроид. Спасибо.
Для ПК, билд 3802.
Для Андроид не смотрел.
 
Sergey Golubev #:
Для ПК, билд 3802.
Для Андроид не смотрел.

Для ПК вот уже почти неделю билд 3808.

 
Alexey Viktorov #:
3808
Я так понимаю, что 3808 - это бета билд.
И если что-то не работает в бета билде для ПК - то есть ветка:
A100 #:
Какая то лютая ошибка появилась в последнем build 3808 (ненароком обновился), не разобрался пока где, но думаю Разработчики быстрее сами найдут, если вспомнят что там меняли

Дайте больше деталей, пожалуйста.

 
Yauhen Zhuk #:
У меня билд 3785  для андроид 

Посмотрите, пожалуйста, нет ли у вас в логе записей invalid base record или подобных? Линиии открытых позиций в стандартных цветовых схемах должны быть видны, если они включены в настройках.

