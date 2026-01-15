Ошибки, баги, вопросы - страница 3339
Почему после последнего обновления не отображаются открытые позиции на графике?
Отображаются.
Билд 3802 -
Спасибо. Не могли бы вы уточнить, что это (билд) такое? И это вроде версия для ПК, а мне нужна для андроид. Спасибо.
Для Андроид не смотрел.
Для ПК, билд 3802.
Для ПК вот уже почти неделю билд 3808.
3808
И если что-то не работает в бета билде для ПК - то есть ветка:
https://www.mql5.com/ru/forum/447913/page13
Какая то лютая ошибка появилась в последнем build 3808 (ненароком обновился), не разобрался пока где, но думаю Разработчики быстрее сами найдут, если вспомнят что там меняли
Дайте больше деталей, пожалуйста.
У меня билд 3785 для андроид
Посмотрите, пожалуйста, нет ли у вас в логе записей invalid base record или подобных? Линиии открытых позиций в стандартных цветовых схемах должны быть видны, если они включены в настройках.