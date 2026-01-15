Ошибки, баги, вопросы - страница 3291

Forester #:

Для обмена файлами, чтобы агент оптимизатора по номеру мог взять именно ему предназначенный файл.

Так внешней переменной нельзя разве задать какой файл брать?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Если оптимизируете по 10 параметрам, то можно из них составить имя файла. а потом по другим 10 и т.д.
А можно просто номер агента использовать.

Может у Андрея другая цель.
 
Aleksey Vyazmikin #:

нужно что бы каждый советник работал со своими файлами, это реализовано через индивидуальную папку агентов.
внешняя программа по отношению к оптимизируемому советнику не может иметь сейчас доступа к папкам агентов, только с помощью костылей в виде линков, а общую папку использовать не получится на раз два, так как нет механизма определение номера агента.
это нужно для управления оптимизацией терминала программой написанной на mql5.
через путь к соей папке агента да, можно узнать номер папки и создавать под этим номером папку в общей папке, но должен быть механизм проще. сценарий редкий подобной работы с папками, поэтому думаю и не реализовано.
 
Andrey Dik #:

 и создавать под этим номером папку в общей папке, но должен быть механизм проще. сценарий редкий подобной работы с папками, поэтому думаю и не реализовано.

Точно такой же подход и у меня. Так что на номер агента есть спрос. Еще, как вариант, можно номер прохода (но не после его окончания в фреме, а в onInit() призапуске прохода)

 
Forester #:

Если оптимизируете по 10 параметрам, то можно из них составить имя файла. а потом по другим 10 и т.д.
А можно просто номер агента использовать.

Может у Андрея другая цель.
Andrey Dik #:

Спасибо за ответы! К сожалению не понял толком :( Я просто использую удаленные агенты, поэтому решение тогда должно и это учитывать, если оно будет от MQ...

 
Forester #:

Точно такой же подход и у меня. Так что на номер агента есть спрос. Еще, как вариант, можно номер прохода (но не после его окончания в фреме, а в onInit() призапуске прохода)


тогда можно просит разработчиков: просим очень способ узнать номер агента советником в оптимизации.

можно и через симофорный файл, если флаг труе то данные "для меня" (забрал данные и сбросил флаг), но не избежать тогда долбежки одного единственного файла всеми советниками агентов, а это дополнительные тормоза.
то есть варианты есть, но все они через филейные части тела.
 

Когда лог в визуальном режиме тестирования синхронизируется уже с визуализацией?


 
Aleksey Vyazmikin #:

Предполагаю, Pause+F12.

 
fxsaber #:

Да, возможно.

Пример выше не корректный, но проблема есть.

Ещё проблема одна - сделки иногда рисует задним числом - в основном их закрытие - что очень нервирует.

 
Aleksey Vyazmikin #:

У меня ситуация обратная - логи опережают отрисовку. Правда, в log-папках Тестера стоит запрет на запись.

Pause+F12 проверил, все синхронизируется сразу.

