Ошибки, баги, вопросы - страница 3291
Для обмена файлами, чтобы агент оптимизатора по номеру мог взять именно ему предназначенный файл.
Так внешней переменной нельзя разве задать какой файл брать?
Если оптимизируете по 10 параметрам, то можно из них составить имя файла. а потом по другим 10 и т.д.Может у Андрея другая цель.
А можно просто номер агента использовать.
Точно такой же подход и у меня. Так что на номер агента есть спрос. Еще, как вариант, можно номер прохода (но не после его окончания в фреме, а в onInit() призапуске прохода)
Спасибо за ответы! К сожалению не понял толком :( Я просто использую удаленные агенты, поэтому решение тогда должно и это учитывать, если оно будет от MQ...
Когда лог в визуальном режиме тестирования синхронизируется уже с визуализацией?
Предполагаю, Pause+F12.
Да, возможно.
Пример выше не корректный, но проблема есть.
Ещё проблема одна - сделки иногда рисует задним числом - в основном их закрытие - что очень нервирует.
У меня ситуация обратная - логи опережают отрисовку. Правда, в log-папках Тестера стоит запрет на запись.
Pause+F12 проверил, все синхронизируется сразу.