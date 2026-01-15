Ошибки, баги, вопросы - страница 3293
Видимо, счетчик скачиваний единый для всех языковых версий, а просмотров - индивидуальный.
Только что проверил. Так и есть. Счётчик просмотров у всех разный, а счётчик скачиваний один.
Да, точно. Спасибо!
Что то сообщения перестали вставляться. Полчаса назад предыдущее вставилось, последнее потерялось, счас 2 раза не вставляется.
Сейчас потерянные сообщения появились.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Aleksey Vyazmikin, 2023.02.27 09:17Где почитать про подписки, которые есть в терминале на биржи - что это вообще такое?
Дополнил вопрос рисунком, что б было понятно о чём речь.
Так где подробней почитать про этот сервис?
Есть замечательная функция ChartIndicatorAdd. Однако индикаторы, добавленные на график с ее помощью, раскрашены по умолчанию
и для стандартных индикаторов (типа iMA), где нет входных параметров управления цветом - возникает проблема их программно "раскрасить"...
Было бы здорово, чтобы была возможность также устанавливать цвета, толщину и стиль отображаемых буферов.
Т.е. что-то типа новой функции ChartIndicatorSetBuffer(
bool ChartIndicator SetBuffer (
long chart_id, // идентификатор графика
int sub_window, // номер подокна
int indicator_handle, // хэндл индикатора
int buffer, // номер буфера
color new_color, // цвет
int width // толщина и т.д.
);
Или кто-то знает как решить подобную задачу?
Спасибо.
Было-бы здорово если ChartIndicatorAdd действительно полноценно цеплял индикатор к графику. Через него половина не работает
Чтобы в индикаторе работали OnTimer, OnChartEvent всё равно приходится извращаться через ChartApplyTemplate, там уж заодно можно и цвет выставить и прочее.
Здравствуйте! Не могу скачать ничего из маркета для мт5, ни индикаторы, ни советники. У меня компьютер 32 бит, нашёл у разработчика, что 32 бита не поддерживают маркет. В мт5 логин пароль к mql5.com введены, так что проблема не в этом. Может кто-то знает ещё какие-то способы их установить?
Маркет не работает на 32-битном Метатрейдере 5.
И МТ5 сам проверяет - 32-битный он или 64-битный.
например у меня в журнале -
------------------
То есть, у меня МТ5 билд 3584, и МТ5 - 64-битный (потому что MetaTrader 5 x64).