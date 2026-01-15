Ошибки, баги, вопросы - страница 3293

fxsaber #:

Видимо, счетчик скачиваний единый для всех языковых версий, а просмотров - индивидуальный.

Только что проверил. Так и есть. Счётчик просмотров у всех разный, а счётчик скачиваний один.

 
Anatoli Kazharski #:

Видимо это общее количество скачиваний, а не только из русскоязычной секции. 

Да, точно. Спасибо!


 
Что то сообщения перестали вставляться. Полчаса назад предыдущее вставилось, последнее потерялось, счас 2 раза не вставляется.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Что то сообщения перестали вставляться. Полчаса назад предыдущее вставилось, последнее потерялось, счас 2 раза не вставляется.

Сейчас потерянные сообщения появились.

 

Aleksey Vyazmikin, 2023.02.27 09:17

Где почитать про подписки, которые есть в терминале на биржи - что это вообще такое?

Дополнил вопрос рисунком, что б было понятно о чём речь.

Так где подробней почитать про этот сервис?

 

Есть замечательная функция  ChartIndicatorAdd. Однако индикаторы, добавленные на график с ее помощью, раскрашены по умолчанию
и для стандартных индикаторов (типа iMA), где нет входных параметров управления цветом - возникает проблема их программно  "раскрасить"...

Было бы здорово, чтобы была возможность также устанавливать  цвета, толщину и стиль   отображаемых буферов.
Т.е. что-то типа новой функции ChartIndicatorSetBuffer(

bool  ChartIndicator SetBuffer (
   long  chart_id,                 // идентификатор графика
   int   sub_window,                // номер подокна
   int   indicator_handle,          // хэндл индикатора
   int   buffer,                           // номер буфера
   color new_color,                    // цвет
   int   width                             // толщина и т.д.
   );

Или кто-то знает как решить подобную задачу?

Спасибо.

 
Mikhail Dovbakh #:

Есть замечательная функция  ChartIndicatorAdd. Однако индикаторы, добавленные на график с ее помощью, раскрашены по умолчанию
и для стандартных индикаторов (типа iMA), где нет входных параметров управления цветом - возникает проблема их программно  "раскрасить"...

Было бы здорово, чтобы была возможность также устанавливать  цвета, толщину и стиль   отображаемых буферов.
Т.е. что-то типа новой функции ChartIndicatorSetBuffer(

bool  ChartIndicator SetBuffer (
   long  chart_id,                 // идентификатор графика
   int   sub_window,                // номер подокна
   int   indicator_handle,          // хэндл индикатора
   int   buffer,                           // номер буфера
   color new_color,                    // цвет
   int   width                             // толщина и т.д.
   );

Или кто-то знает как решить подобную задачу?

Спасибо.

Было-бы здорово если ChartIndicatorAdd действительно полноценно цеплял индикатор к графику. Через него половина не работает

Чтобы в индикаторе работали OnTimer, OnChartEvent всё равно приходится извращаться через ChartApplyTemplate, там уж заодно можно и цвет выставить и прочее.


 
Здравствуйте! Не могу скачать ничего из маркета для мт5, ни индикаторы, ни советники. У меня компьютер 32 бит, нашёл у разработчика, что 32 бита не поддерживают маркет. В мт5 логин пароль к mql5.com введены, так что проблема не в этом. Может кто-то знает ещё какие-то способы их  установить?
Sergei Marachev #:
Здравствуйте! Не могу скачать ничего из маркета для мт5, ни индикаторы, ни советники. У меня компьютер 32 бит, нашёл у разработчика, что 32 бита не поддерживают маркет. В мт5 логин пароль к mql5.com введены, так что проблема не в этом. Может кто-то знает ещё какие-то способы их  установить?

Маркет не работает на 32-битном Метатрейдере 5.

И МТ5 сам проверяет - 32-битный он или 64-битный.
например у меня в журнале - 


2023.03.01 02:48:04.188 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3584 started for MetaQuotes Software Corp.

------------------

То есть, у меня МТ5 билд 3584, и МТ5 - 64-битный (потому что MetaTrader 5 x64).

 
У меня 8 марта  2020  года сборка 2361, новее не ставиться. Установщик сам такую версию выбирает, видимо под компьютер и ОС. Но можно сами файлы закинуть в директории и всё работать должно. Но здесь на маркете мне не скачать файлы :(
