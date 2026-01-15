Ошибки, баги, вопросы - страница 3292

fxsaber #:

У меня ситуация обратная - логи опережают отрисовку. Правда, в log-папках Тестера стоит запрет на запись.

Pause+F12 проверил, все синхронизируется сразу.

Хорошо бы все работало в прямом эфире - если дело в скорости, то пусть с помощью галочки какой либо уровняется она, иначе очень не информативно бывает отлаживать стратегию.

 

Так окрашиваются кнопки быстрой торговли. Билд 3580

 
Добрый день, подскажите, мне или кажется, но вроде раньше принудительный вызов в любой части кода функции OnDeinit завершал работу советника, или может что то поменялось с каким то обновлением?
 
Vladimir Smorodintsev #:
Добрый день, подскажите, мне или кажется, но вроде раньше принудительный вызов в любой части кода функции OnDeinit завершал работу советника, или может что то поменялось с каким то обновлением?
Вам кажется.
 
Vladimir Smorodintsev #:
Добрый день, подскажите, мне или кажется, но вроде раньше принудительный вызов в любой части кода функции OnDeinit завершал работу советника, или может что то поменялось с каким то обновлением?

Если просто нужно выгрузить, используйте лучше ExpertRemove()

 

Тестер стратегий, вкладка пользовательской маржи, ошибка зарегистрирована и подтверждена, она не работает (Build 3584 и предыдущие).

Где почитать про подписки, которые есть в терминале на биржи - что это вообще такое?
 

Почему в КБ скачиваний больше чем просмотров?
Разве это возможно?
https://www.mql5.com/ru/code/10882


Если мне память не изменяет, раньше(пару лет назад) было больше 100 тысяч просмотров. Почему урезали?

Nikolai Semko #:

Почему в КБ скачиваний больше чем просмотров?

Видимо, счетчик скачиваний единый для всех языковых версий, а просмотров - индивидуальный.

 
Nikolai Semko #:

Почему в КБ скачиваний больше чем просмотров?
Разве это возможно?
https://www.mql5.com/ru/code/10882

Если мне память не изменяет, раньше(пару лет назад) было больше 100 тысяч просмотров. Почему урезали?

Видимо это общее количество скачиваний, а не только из русскоязычной секции. 

