У меня ситуация обратная - логи опережают отрисовку. Правда, в log-папках Тестера стоит запрет на запись.
Pause+F12 проверил, все синхронизируется сразу.
Хорошо бы все работало в прямом эфире - если дело в скорости, то пусть с помощью галочки какой либо уровняется она, иначе очень не информативно бывает отлаживать стратегию.
Так окрашиваются кнопки быстрой торговли. Билд 3580
Добрый день, подскажите, мне или кажется, но вроде раньше принудительный вызов в любой части кода функции OnDeinit завершал работу советника, или может что то поменялось с каким то обновлением?
Если просто нужно выгрузить, используйте лучше ExpertRemove()
Тестер стратегий, вкладка пользовательской маржи, ошибка зарегистрирована и подтверждена, она не работает (Build 3584 и предыдущие).
Почему в КБ скачиваний больше чем просмотров?
Разве это возможно?
https://www.mql5.com/ru/code/10882
Если мне память не изменяет, раньше(пару лет назад) было больше 100 тысяч просмотров. Почему урезали?
Видимо это общее количество скачиваний, а не только из русскоязычной секции.