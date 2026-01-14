Ошибки, баги, вопросы - страница 1642
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После сегодняшнего обновления 18.08.2016 функция OrderCalcMargin стала возвращать 0.
Версия терминала Demo 5.00 билд 1383
Проверочный код:
Вывод в терминале:
2016.08.18 20:35:36.394 Test (EURUSD,H1) OneLot=0.0 GetLastError=0
ps: так же написал в сервисдеск, но тут тоже темка подходящая, так что возможно по данному сообщению быстрей отреагируют.
Нет проверки на реализацию чистого виртуального метода
Ошибка при дебаге (build 1383)
Может конечно это и не серьезный баг но меня постоянно от него типает
суть графический обьект типа OBJ_RECTANGLE_LABEL пропадает пара или один пиксель, вроде бы и ничего но как то это не хорошо...
пропадает слева в верху при темных цветах обьекта....
В MQL5\Include\environment.mqh есть такое сравнение даблов
В справке дан вариант из MQL4\Libraries\stdlib.mq4
В MQL5\Include\environment.mqh есть такое сравнение даблов
В справке дан вариант из MQL4\Libraries\stdlib.mq4
double Смотрим. Читаем. И видим два способа сравнения:
Пример:
Пример:
Второй способ предполагает сравнивать нормализованную разность двух вещественных чисел с нулевым значением. Сравнивать разность нормализованных чисел с нулём бесполезно, так как в результате любой математической операции с нормализованными числами результат получается ненормализованным.
Это не правда. Разность двух нормализованных double всегда будет равна нулю, если их нормализованные значения совпадают. Пример со сравнением float и double приводить не надо. Это не случай двух double.
Более того, можно взять два числа, нормализованные значения которых будут равны между собой. Но их нормализованная разность не будет равна нулю.
Ошибка при компиляции: ')' - not all control paths return a value