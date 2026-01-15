Ошибки, баги, вопросы - страница 3294

Sergei Marachev #:
У меня 8 марта  2020  года сборка 2361, новее не ставиться. Установщик сам такую версию выбирает, видимо под компьютер и ОС. Но можно сами файлы закинуть в директории и всё работать должно. Но здесь на маркете мне не скачать файлы :(

НЕ "можно закинуть файлы" и НЕ "должно всё работать". Не будут скомпилированные под x64 продукты работать на 32-ух битных Windows и терминале.

Переходите на актуальную аппаратно-программную платформу под терминал (у самого комп-ретро мамонт, но Windows 11 x64).

И даже на Mac OS и Linux терминал работает через костыли, когда в ошибках работы грешишь на терминал, а проблема в прослойках или операционной системе.

 
@ геритретар , понял, действительно не всё работает, что клал в каталог программы мт5, точно, 64 программы не работают.

Т.е. вариант только новый комп покупать 64 битный?
Т.е. вариант только новый комп покупать 64 битный?

Здравствуйте, Сергей! Сначала проверьте возможность поддержки процессором Вашего компьютера 64-разрядной версии Windows. Для этого на панели Windows нажмите Пуск, затем введите в поле поиска cmd, в открывшемся окне введите systeminfo, дождитесь выполнения команды и посмотрите, что написано в строке Процессор(ы). У меня, например, написано Intel64 Family. Это значит, что процессор относится к 64-разрядному семейству и поэтому можно устанавливать 64-разрядную версию Windows.


С уважением, Владимир.

 
Т.е. вариант только новый комп покупать 64 битный?

Что у Вас за процессор?

 
@ Мистер Бруклин ? вот: x64 family 6 model 58 stepping 9, наверное 64 бит.
@ Aleksey Vyazmikin , здравствуте! cmd по команде systeminfo , как советовали выше, пишет: x64 family 6 model 58 stepping 9
Похоже, i7-3770.

Значит, надо винду переставить на 64-разрядную.

 
Процессор нормальный, особенно для семёрки, оперативки я бы сразу купил на 32 в Китае и ещё хватит на пару лет минимум.

 
Спасибо всем откликнувшимся, буду ставить 64 битную винду.
 
У меня более древний i5-2500K, на нём две виртуалки с MT5 и одна с QUIK, нормально справляется.
