Ошибки, баги, вопросы - страница 3294
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня 8 марта 2020 года сборка 2361, новее не ставиться. Установщик сам такую версию выбирает, видимо под компьютер и ОС. Но можно сами файлы закинуть в директории и всё работать должно. Но здесь на маркете мне не скачать файлы :(
НЕ "можно закинуть файлы" и НЕ "должно всё работать". Не будут скомпилированные под x64 продукты работать на 32-ух битных Windows и терминале.
Переходите на актуальную аппаратно-программную платформу под терминал (у самого комп-ретро мамонт, но Windows 11 x64).
И даже на Mac OS и Linux терминал работает через костыли, когда в ошибках работы грешишь на терминал, а проблема в прослойках или операционной системе.
Т.е. вариант только новый комп покупать 64 битный?
@ геритретар , понял, действительно не всё работает, что клал в каталог программы мт5, точно, 64 программы не работают.
Т.е. вариант только новый комп покупать 64 битный?
Здравствуйте, Сергей! Сначала проверьте возможность поддержки процессором Вашего компьютера 64-разрядной версии Windows. Для этого на панели Windows нажмите Пуск, затем введите в поле поиска cmd, в открывшемся окне введите systeminfo, дождитесь выполнения команды и посмотрите, что написано в строке Процессор(ы). У меня, например, написано Intel64 Family. Это значит, что процессор относится к 64-разрядному семейству и поэтому можно устанавливать 64-разрядную версию Windows.
С уважением, Владимир.
@ геритретар , понял, действительно не всё работает, что клал в каталог программы мт5, точно, 64 программы не работают.
Т.е. вариант только новый комп покупать 64 битный?
Что у Вас за процессор?
Похоже, i7-3770.
Значит, надо винду переставить на 64-разрядную.
@ Мистер Бруклин ? вот: x64 family 6 model 58 stepping 9, наверное 64 бит.
Процессор нормальный, особенно для семёрки, оперативки я бы сразу купил на 32 в Китае и ещё хватит на пару лет минимум.