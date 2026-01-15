Ошибки, баги, вопросы - страница 3080

Новый комментарий
 
Добавьте пожалуйста сервер LiteForex-ECN.com, а то не получается создать сигнал
 
Здравствуйте. У меня такая проблема, что я не могу добавить более одного скриншота к продукту. Раньше всё получалось. В чём может быть дело? Перетаскиванием и просто добавление пытался и никак больше 1 скрина не добавляется...
 

Добрый день. Скажите можно ли увеличить количество профилей со 100, до хотя бы 200. Я использую для ММВБ для каждого тикера свой профиль. Компаний нормальных все больше и стало не хватать. Я думаю для МТ5 не особо принципиально сколько иметь профилей в паке.

Спасибо

 

Сегодня появилось и не исчезает - 99.

Не смог понять, что это. Кроме того, что это разность квадратов.

 
Yury Lemeshev #:

Проблему наблюдаю в MT5 тестере.

Работая с несколькими валютами, переодически происходит подмена данных с другой валюты. Проверьте тестер. Поправте, пожалуйста.

Первое значение это SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);

Как будто в моменте он не может получить цены SymbolInfoDouble(EURGBP,SYMBOL_BID); и берет значение с другой пары которая в работе. Есть способ проверки на коректность котировки?

Спасибо за сообщение.

Предоставьте пожалуйста пример для воспроизведения описанного поведения.

 
Ilyas #:

Спасибо за сообщение.

Предоставьте пожалуйста пример для воспроизведения описанного поведения.

Спасибо за реагирование. В течении пары дней напишу подготовлю код.

 
fxsaber #:

Сегодня появилось и не исчезает - 99.

Не смог понять, что это. Кроме того, что это разность квадратов.

Это количество неудовлетворенных заявок в "друзья", думаю...

 
Mikhail Dovbakh #:

Это количество неудовлетворенных заявок в "друзья", думаю...

Спасибо, уже исчезло число.

 
Mikhail Dovbakh #:

Это количество неудовлетворенных заявок в "друзья", думаю...

Точно нет. В последнее время я отказал в «дружбе» многим, если кого обидел этим, извините пожалуйста, а у меня была цифирь всего 3.

 
Alexey Viktorov #:

Точно нет. В последнее время я отказал в «дружбе» многим, если кого обидел этим, извините пожалуйста, а у меня была цифирь всего 3.

это не отказы, а еще не "рассмотренные" - думаю. но этой "цыфири" уже нет и Слава Богу! )

1...307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087...3696
Новый комментарий