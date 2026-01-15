Ошибки, баги, вопросы - страница 3080
Добрый день. Скажите можно ли увеличить количество профилей со 100, до хотя бы 200. Я использую для ММВБ для каждого тикера свой профиль. Компаний нормальных все больше и стало не хватать. Я думаю для МТ5 не особо принципиально сколько иметь профилей в паке.
Спасибо
Сегодня появилось и не исчезает - 99.
Не смог понять, что это. Кроме того, что это разность квадратов.
Проблему наблюдаю в MT5 тестере.
Работая с несколькими валютами, переодически происходит подмена данных с другой валюты. Проверьте тестер. Поправте, пожалуйста.
Первое значение это SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);
Как будто в моменте он не может получить цены SymbolInfoDouble(EURGBP,SYMBOL_BID); и берет значение с другой пары которая в работе. Есть способ проверки на коректность котировки?
Спасибо за сообщение.
Спасибо за реагирование. В течении пары дней напишу подготовлю код.
Сегодня появилось и не исчезает - 99.
Это количество неудовлетворенных заявок в "друзья", думаю...
Спасибо, уже исчезло число.
Точно нет. В последнее время я отказал в «дружбе» многим, если кого обидел этим, извините пожалуйста, а у меня была цифирь всего 3.
это не отказы, а еще не "рассмотренные" - думаю. но этой "цыфири" уже нет и Слава Богу! )