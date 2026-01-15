Ошибки, баги, вопросы - страница 3081
это не отказы, а еще не "рассмотренные" - думаю. но этой "цыфири" уже нет и Слава Богу! )
Исправлено
Для прямоугольника исправлено, а для остальных графических объектов?
Результат на EURUSD,H1: мигание (пропадание трендовой линии)
Абстрактное сообщение компилятора об ошибке (без указания места\строки): division by zero in the constant expression
2021.09.07 13:28:57.547 Trades '500086475': failed market buy 0.01 GBPUSD sl: 1.37775 [Volume to be closed exceeds the position volume]
Позиций при этом открытых в GBPUSD. Где искать пороблему?
При этом один и тот же код нормально открывает новые 0.01 и закрывает 0.01 встречными 0.02
2021.09.07 13:45:28.312 Trades '500086475': market sell 0.02 USDCHF sl: 0.91640
2021.09.07 13:45:28.443 Trades '500086475': accepted market sell 0.02 USDCHF sl: 0.91640
2021.09.07 13:45:28.443 Trades '500086475': deal #205474922 sell 0.02 USDCHF at 0.91420 done (based on order #248143186)
2021.09.07 13:45:28.444 Trades '500086475': order #248143186 sell 0.02 / 0.02 USDCHF at 0.91420 done in 132.018 ms
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2021.09.06 16:25
Сегодня появилось и не исчезает - 99.
Не смог понять, что это. Кроме того, что это разность квадратов.
Снова.
Ну как так то???
2021.09.07 20:58:21.868 Trades '500086475': market sell 0.01 USDCHF sl: 0.92093
2021.09.07 20:58:21.988 Trades '500086475': failed market sell 0.01 USDCHF sl: 0.92093 [Volume to be closed exceeds the position volume]
При этом позиций нет, и ордерчек - труе/доне
а потом
10038
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
Закрываемый объем превышает текущий объем позиции
В случае отклонения заявки в друзья пользователь остается подписчиком?
Нужна помощь!
WinServer 2019 x64. Похоже, нарвался на ограничение по количеству оконных хендлов в ОС.
При этом notepad и mspaint не запускаются больше. Если закрыть терминал - запускаются.
Явное ограничение на число окон или что-то подобное. Проблема с ОС, не с количеством самих терминалов. Кто слышал о таком, дайте знать. Возможно, где-то в реестре надо подкрутить.ЗЫ Решение проблемы.