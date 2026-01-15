Ошибки, баги, вопросы - страница 3081

Mikhail Dovbakh #:

это не отказы, а еще не "рассмотренные" - думаю. но этой "цыфири" уже нет и Слава Богу! )

Ааа, возможно, но и заявки отсутствовали… И слава Богу…
 
Заявки присутствовали. Они погружается если покликать на исходящие и входящие. 
В входящих были люди, у которых уже нет страницы на сайте. В исходящих были те, кому отправил заявку но её не подтвердили. 
 
Ilyas #:

Исправлено

Для прямоугольника исправлено, а для остальных графических объектов?

void OnStart()
{
    const long chart_id = 0;
    const string name = "XXX";
    const int sub_window = 0;
    const datetime time = iTime( NULL, 0, 0 );
    const double price = 5;
    ObjectCreate( chart_id, name, OBJ_TREND, sub_window, time, price, time, 0.0 );
    for ( int i = 0; !IsStopped() && i < 1024; i++ )
    {
        const double priceY = (i % 2 ? price : price*10000);
        Print(       priceY );
        ObjectMove( chart_id, name, 0, time, priceY );
        ChartRedraw( chart_id );
        Sleep( 1000 );
    }
    ObjectDelete( chart_id, name );
}

Результат на EURUSD,H1: мигание (пропадание трендовой линии)

 

Абстрактное сообщение компилятора об ошибке (без указания места\строки): division by zero in the constant expression

double x = 1/double();
 
2021.09.07 13:28:57.447 Trades '500086475': market buy 0.01 GBPUSD sl: 1.37775

2021.09.07 13:28:57.547 Trades '500086475': failed market buy 0.01 GBPUSD sl: 1.37775 [Volume to be closed exceeds the position volume]

Позиций при этом открытых в GBPUSD. Где искать пороблему?

При этом один и тот же код нормально открывает новые 0.01 и закрывает 0.01 встречными 0.02

2021.09.07 13:45:28.312 Trades '500086475': market sell 0.02 USDCHF sl: 0.91640

2021.09.07 13:45:28.443 Trades '500086475': accepted market sell 0.02 USDCHF sl: 0.91640

2021.09.07 13:45:28.443 Trades '500086475': deal #205474922 sell 0.02 USDCHF at 0.91420 done (based on order #248143186)

2021.09.07 13:45:28.444 Trades '500086475': order #248143186 sell 0.02 / 0.02 USDCHF at 0.91420 done in 132.018 ms


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2021.09.06 16:25

Сегодня появилось и не исчезает - 99.

Не смог понять, что это. Кроме того, что это разность квадратов.


Снова.

 

Ну как так то???

2021.09.07 20:58:21.868 Trades '500086475': market sell 0.01 USDCHF sl: 0.92093

2021.09.07 20:58:21.988 Trades '500086475': failed market sell 0.01 USDCHF sl: 0.92093 [Volume to be closed exceeds the position volume]

При этом позиций нет, и ордерчек - труе/доне

а потом 

10038

TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME

Закрываемый объем превышает текущий объем позиции
 

В случае отклонения заявки в друзья пользователь остается подписчиком?

 
fxsaber #:

В случае отклонения заявки в друзья пользователь остается подписчиком?

В случае отклонения не знаю. при подаче заявки вижу действия кому отослал заявку сразу, до того как он ее примет. 
 

Нужна помощь!


WinServer 2019 x64. Похоже, нарвался на ограничение по количеству оконных хендлов в ОС.

  1. Запущено много терминалов.
  2. При запуске еще одного ничего не происходит.
  3. Закрываю все приложения (notepad, mspaint и другая мелочь), кроме терминалов.
  4. Новый терминал запускается.
  5. Если в нем попытаться открыть чарт, выскакивает это (если закрыть другой терминал, в этом все оживает).



При этом notepad и mspaint не запускаются больше. Если закрыть терминал - запускаются.


Явное ограничение на число окон или что-то подобное. Проблема с ОС, не с количеством самих терминалов. Кто слышал о таком, дайте знать. Возможно, где-то в реестре надо подкрутить.

