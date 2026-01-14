Ошибки, баги, вопросы - страница 1535

Прошу пояснить новичку, почему со структурой (с классом понятно) ошибка компиляции, где якобы требуется применение &

struct A
{
};

void F( A a) // 'A' - objects are passed by reference only
{
}
 

В документации MQL4 для предопределенной переменной Bars не правильная ссылка для функции Bars (см. рисунок).


 
Maxim Khrolenko:
Администрация: каков тип предопределенной переменной _RandomSeed? В стравке (MQL4 и MQL5) об этом не написано. Поправьте справку пожалуйста.

 Можешь так посмотреть

Alert(typename(_RandomSeed));

 uint

 
Rorschach:

 Можешь так посмотреть

 uint

Спасибо.

Хорошо было бы дописать об этом в документации, как написано для остальных предопределенных переменных. Кстати, для _StopFlag написан тип bool, а вот

Alert(typename(_StopFlag));

показывает int. Надо что-то с этим сделать.

 
Maxim Khrolenko:

Спасибо.

Хорошо было бы дописать об этом в документации, как написано для остальных предопределенных переменных. Кстати, для _StopFlag написан тип bool, а вот

показывает int. Надо что-то с этим сделать.

Это здесь есть.

Кстати, можно даже функцию посмотреть.

Alert(typename(IsStopped()));
comp:

Прошу пояснить новичку, почему со структурой (с классом понятно) ошибка компиляции, где якобы требуется применение &

структуры, массивы, обьекты передаются по ссылке &  и никак иначе.
Vladimir Pastushak:
структуры, массивы, обьекты передаются по ссылке &  и никак иначе.
Оператор присваивания же работает для структур, как и для стандартных типов. Почему тогда передать нельзя без ссылки?
 
мужики помогите. не могу поставит этот индикатор на мт4
barrange.mq4  3 kb
 

Что-то стесняюсь спросить ... Это мне спать больше нужно?


 
Artyom Trishkin:

Что-то стесняюсь спросить ... Это мне спать больше нужно?


Используй int
