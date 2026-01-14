Ошибки, баги, вопросы - страница 1535
Прошу пояснить новичку, почему со структурой (с классом понятно) ошибка компиляции, где якобы требуется применение &
В документации MQL4 для предопределенной переменной Bars не правильная ссылка для функции Bars (см. рисунок).
Администрация: каков тип предопределенной переменной _RandomSeed? В стравке (MQL4 и MQL5) об этом не написано. Поправьте справку пожалуйста.
Можешь так посмотреть
uint
Спасибо.
Хорошо было бы дописать об этом в документации, как написано для остальных предопределенных переменных. Кстати, для _StopFlag написан тип bool, а вот
показывает int. Надо что-то с этим сделать.
Спасибо.
Это здесь есть.
Кстати, можно даже функцию посмотреть.
Прошу пояснить новичку, почему со структурой (с классом понятно) ошибка компиляции, где якобы требуется применение &
структуры, массивы, обьекты передаются по ссылке & и никак иначе.
Что-то стесняюсь спросить ... Это мне спать больше нужно?
