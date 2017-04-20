Люди добрые! Подайте мозгов на помощь по индикатору (Heiken Ashi Smoothed)...

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Есть такой индикатор - Heiken Ashi Smoothed. Окрашивает бары в красный и синий цвет.

Я начинающий программист. Пока что пытаюсь осилить mql4. Постигаю азы программирования и ещё не все понимаю.

У меня довольно простая проблема относительно данного индикатора.

Я хочу добавить в индикатор sound alert и e-mail alert на момент когда цвет следующего бара меняется с красного на синий и наоборот.

Однако, я никак не могу разобраться какой именно оператор в коде содержит в себе команду или условие для появления красного или синего цвета бара.

Дамы и господа!

Я был бы признателен вам, если кто-нибудь мог подсказать мне, новичку, куда все таки вставлять функцию sound alert и/или e-mail alert в данном коде.

Файл индикатора прилагается.


Искренне ваш,


Ник

Файлы:
Heiken_Ashi_Smoothed.mq4  9 kb
 
В нем индикаторные буферы используются парами, когда в одном буфере из пары значение выше, то имеем один цвет, когда во втором выше, то другой цвет.
 
Nick_Provodnik:

Люди добрые! Подайте мозгов на помощь ...


Столько хватит?)


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