Люди добрые! Подайте мозгов на помощь по индикатору (Heiken Ashi Smoothed)...
В нем индикаторные буферы используются парами, когда в одном буфере из пары значение выше, то имеем один цвет, когда во втором выше, то другой цвет.
Nick_Provodnik:
Люди добрые! Подайте мозгов на помощь ...
Столько хватит?)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такой индикатор - Heiken Ashi Smoothed. Окрашивает бары в красный и синий цвет.
Я начинающий программист. Пока что пытаюсь осилить mql4. Постигаю азы программирования и ещё не все понимаю.
У меня довольно простая проблема относительно данного индикатора.
Я хочу добавить в индикатор sound alert и e-mail alert на момент когда цвет следующего бара меняется с красного на синий и наоборот.
Однако, я никак не могу разобраться какой именно оператор в коде содержит в себе команду или условие для появления красного или синего цвета бара.
Дамы и господа!
Я был бы признателен вам, если кто-нибудь мог подсказать мне, новичку, куда все таки вставлять функцию sound alert и/или e-mail alert в данном коде.
Файл индикатора прилагается.
Искренне ваш,
Ник