А кричать-то зачем? Никто никому не звонит, а логин и пароль Вы получаете при регистрации счёта. Как правило это личный кабинет на сайте брокера.
а так нормально. А в чём разница?
MT5 1159. Несоответствие горизонтального масштаба, если в "персонализации" установлен средний или крупный шрифт. Win7, 32b
Как в МТ5 происходит автомасштабирование индикаторов в отдельном окне?
Терминал делает максимум 0.5603, при фактическом максимальном значении любого индикаторного буфера на всей истории 0.0605. Стоит ли говорить, что в МТ4 таких проблем не возникает.
Проверьте значения, которые у Вас в индикаторном буфере. Можно вручную с помощью "Перекрестия", можно с помощью MQL5.
Я же сказал максимум на всей истории 0.0605. Проверено в OnCalculate сравнением максимального значения каждого буфера на каждом баре.
П.С. Собственно я уже понял в чем дело. Разный алгоритм расчета максимума в МТ4 и МТ5. Хотелось бы понять, какова была целесообразность менять этот алгоритм, но это вопрос риторический.
Проблема была в МТ4 - значения буфера индикатора, отображаемые в окне данных, влияют на масштаб отдельного окна индикатора, даже если отключено их отображение на графике (стиль DRAW_NONE). Я решил проблему, сделав их отрицательными и фиксировав минимум на 0. Отображалось все отлично, потому что в расчете масштаба участвовали только значения индикатора выше фиксированного минимума (0). Теперь в расчете масштаба участвуют значения ниже фиксированного минимума. То есть возможность убрать значения буфера из расчета масштаба не добавили (или я пока не разобрался как), но при этом убрали возможность из исключить из масштабирования загнав ниже минимума или максимума. (это все относится к не отображаемым буферам DRAW_NONE)
Какие значения Вы в индикаторный буфер передадите, такие они и будут. Ещё вариант: в начале старта не обсчитываете каждый элемент индикаторного буфера и в результате получаете случайные значения в буфере.
В общем без взгляда на код здесь не обойтись.
Ещё вариант: в начале старта не обсчитываете каждый элемент индикаторного буфера и в результате получаете случайные значения в буфере.
В общем без взгляда на код здесь не обойтись.
Хорошо, вот код
Не знаю ошибка это или баг, или странное поведение но в тестере стратегий МТ4 буферы под индикаторы имеют размер около 1000 +/- 3 ячейки.
На ином типе тестирования демо или реал количество ячеек в буфере примерно равно количеству баров разрешенных в настройке терминала.
Хочу узнать это баг или так задумывалось, так же заметил что индикаторы можно редактировать в момент тестирования без остановки тестера. Офф инфы нигде не читал на советниках пока не проверял, но за это спасибо !