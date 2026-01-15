Ошибки, баги, вопросы - страница 2800

Artyom Trishkin:
Выгрузите НОД из памяти и повторите установку терминала. Если всё ОК, то следуйте совету Владимира.

Просто выгрузить не поможет - нужно ещё вытащить файлы из карантина, в который их поместил используемый антивирус.

 

ДОбрый день!

У меня вопрос по функционалу площадки!

Позволяет ли маркет выкладывать 2 советника одновременно для продажи?

Мы создали алгоритмический комплекс, который включает в себя 2 советника, которым необходимо одновременно работать на торговом счете. Для аренды и продажи площадка позволит их одновременно загрузить?

 
А что мешает соединить 2 стратегии в один советник?

 
BROXIV:

Скачал с официального сайта неделю назад, так что билд соответствующий, ОС 7-ка, антивирус НОД. Неделю работал без проблем, потом вдруг случилось. Сарказм привычен, так что ответ приму в любой форме.

Vladimir Karputov:

Удалить и забыть как страшный сон про НОД. Обновиться на Windows 10.

У меня с НОД-ом случился такой же кошмар. Не стал удалять, пускай живёт. Просто папку терминала добавил в исключения и проблема исчезла. Единственное неудобство, пришлось заново устанавливать терминал после его проделок (удалил исполняемый файл терминала под чистую). Но это несложно.

 
Artyom Trishkin:

И опять у вас здесь:

потенциальная дырка, в которую потечёт. Посмотрите что возвращает метод Add()

(Понимаю, что тест, понимаю, что для проверки и так сойдёт, но уж коли проверять результат создания, то почему не проверять результат добавления? Дисциплинирует на будущее)

Артем молодца! :)

Полезно все ж читать эту тему ))

 
Roman:

Мой пост касался вложенных структур, на третьем вложении не появляется выбор интеллисенса.
Что очень печалит, так как вложенные структуры планировалось использовать как раз под выбор в интеллисенсе. 
А раз он не появляется, то нужно возвращаться в структуру, и смотреть что там за поля. Не айс. 
Хотелось бы чтоб поправили.

Что касается вашего примера, для стандартных MQL функций по моему в подсказках всё ясно.
Если не понятна подсказка, ставишь курсор на функцию и жмёшь F1

Согласен, интеллекту IntelliSense требуется доведение до ума, так сказать )

А что касается моего примера, видите


при наборе __FUN подсказка отображается снизу. При открытии скобки в операторе printf( подсказка отображается сверху

А если я печатаю __FUN после того, как открыл скобку в printf(, то уже никакой подсказки внизу не увижу

 
Попробуйте просто Print(

Да и printf  отрабатывает вроде.
В printf первым параметром указывается тип выводимого значения.


 
Код очень ёмкий. На каждого советника выделено по 8 слотов. Он мультисистемный. Боимся багов в работе.

 
Каким редактором пользуетесь, ели не секрет? Судя по скриншотам, на MetaEditor он мало похож. Хотя, подсветка синтаксиса присутствует...

 
Это ME в тёмной теме виндовс.

Тут писал.
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page33#comment_14741796

