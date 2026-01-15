Ошибки, баги, вопросы - страница 2800
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выгрузите НОД из памяти и повторите установку терминала. Если всё ОК, то следуйте совету Владимира.
Просто выгрузить не поможет - нужно ещё вытащить файлы из карантина, в который их поместил используемый антивирус.
ДОбрый день!
У меня вопрос по функционалу площадки!
Позволяет ли маркет выкладывать 2 советника одновременно для продажи?
Мы создали алгоритмический комплекс, который включает в себя 2 советника, которым необходимо одновременно работать на торговом счете. Для аренды и продажи площадка позволит их одновременно загрузить?
ДОбрый день!
У меня вопрос по функционалу площадки!
Позволяет ли маркет выкладывать 2 советника одновременно для продажи?
Мы создали алгоритмический комплекс, который включает в себя 2 советника, которым необходимо одновременно работать на торговом счете. Для аренды и продажи площадка позволит их одновременно загрузить?
А что мешает соединить 2 стратегии в один советник?
Скачал с официального сайта неделю назад, так что билд соответствующий, ОС 7-ка, антивирус НОД. Неделю работал без проблем, потом вдруг случилось. Сарказм привычен, так что ответ приму в любой форме.
Удалить и забыть как страшный сон про НОД. Обновиться на Windows 10.
Выгрузите НОД из памяти и повторите установку терминала. Если всё ОК, то следуйте совету Владимира.
У меня с НОД-ом случился такой же кошмар. Не стал удалять, пускай живёт. Просто папку терминала добавил в исключения и проблема исчезла. Единственное неудобство, пришлось заново устанавливать терминал после его проделок (удалил исполняемый файл терминала под чистую). Но это несложно.
И опять у вас здесь:
потенциальная дырка, в которую потечёт. Посмотрите что возвращает метод Add()(Понимаю, что тест, понимаю, что для проверки и так сойдёт, но уж коли проверять результат создания, то почему не проверять результат добавления? Дисциплинирует на будущее)
Артем молодца! :)
Полезно все ж читать эту тему ))
Мой пост касался вложенных структур, на третьем вложении не появляется выбор интеллисенса.
Что очень печалит, так как вложенные структуры планировалось использовать как раз под выбор в интеллисенсе.
А раз он не появляется, то нужно возвращаться в структуру, и смотреть что там за поля. Не айс.
Хотелось бы чтоб поправили.
Что касается вашего примера, для стандартных MQL функций по моему в подсказках всё ясно.
Если не понятна подсказка, ставишь курсор на функцию и жмёшь F1
Согласен, интеллекту IntelliSense требуется доведение до ума, так сказать )
А что касается моего примера, видите
при наборе __FUN подсказка отображается снизу. При открытии скобки в операторе printf( подсказка отображается сверху
А если я печатаю __FUN после того, как открыл скобку в printf(, то уже никакой подсказки внизу не увижу
Согласен, интеллекту IntelliSense требуется доведение до ума, так сказать )
А что касается моего примера, видите
при наборе __FUN подсказка отображается снизу. При открытии скобки в операторе printf( подсказка отображается сверху
А если я печатаю __FUN после того, как открыл скобку в printf(, то уже никакой подсказки внизу не увижу
Попробуйте просто Print(
Да и printf отрабатывает вроде.
В printf первым параметром указывается тип выводимого значения.
А что мешает соединить 2 стратегии в один советник?
Код очень ёмкий. На каждого советника выделено по 8 слотов. Он мультисистемный. Боимся багов в работе.
Попробуйте просто Print(
Да и printf отрабатывает вроде.
В printf первым параметром указывается тип.
Каким редактором пользуетесь, ели не секрет? Судя по скриншотам, на MetaEditor он мало похож. Хотя, подсветка синтаксиса присутствует...
Каким редактором пользуетесь, ели не секрет? Судя по скриншотам, на MetaEditor он мало похож. Хотя, подсветка синтаксиса присутствует...
Это ME в тёмной теме виндовс.
Тут писал.
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page33#comment_14741796