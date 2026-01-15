Ошибки, баги, вопросы - страница 2666
Нужно определить, сколько памяти съедает советник. Думал над различными языковыми конструкциями в виде макросов и прочего. Не получается.
А MQL_MEMORY_USED не подходит?
Спасибо, не увидел.
В каких ситуациях визуальный тестер открывает графики других таймфреймов кроме текущего?
В настройках советника выбран режим работы только с текущим таймфреймом. Данные других таймфреймов в такой ситуации не запрашиваются. Но тестер открывает графики всех существующих таймфреймов?
Когда он их открывает? При запросе данных? Или-таки при любом упоминании неродного таймфрейма?
1. при простом запросе данных типа CopyRates
2. при создании хэндла индикатора на соответствующем символе-периоде
Спасибо.
Странные значения показывает.
Хорошо было бы настройки которые наоборот есть смысл оптимизировать тоже как то помечать, например oinput, в оптимизаторе такая настройка имела бы жирный шрифт или зеленый, мы как разработчики могли бы так сказать юзеру что настройку можно/имеет смысл оптимизировать, или настройка имеет большое влияние на результат работы оптимизации эксперта.
Уважаемые разработчики!
На ФОРТС функция OrderCalcMargin(), при подсчете маржи рыночного ордера
выдает не правильное значение.
Результат
Но если совершить сделку, то резервируется приблизительно как начальная маржа
Исправьте, пожалуйста.