fxsaber:
Нужно определить, сколько памяти съедает советник. Думал над различными языковыми конструкциями в виде макросов и прочего. Не получается.

А MQL_MEMORY_USED не подходит?

Artyom Trishkin:

А MQL_MEMORY_USED не подходит?

Спасибо, не увидел.

 

В каких ситуациях визуальный тестер открывает графики других таймфреймов кроме текущего?


В настройках советника выбран режим работы только с текущим таймфреймом. Данные других таймфреймов в такой ситуации не запрашиваются. Но тестер открывает графики всех существующих таймфреймов?

Когда он их открывает? При запросе данных? Или-таки при любом упоминании неродного таймфрейма?

 
1. при простом запросе данных типа CopyRates

2. при создании хэндла индикатора на соответствующем символе-периоде

 
Спасибо.

 
Странные значения показывает.

 
Ну это нужно показывать разработчикам - код и странности.
Я никогда не использовал, к сожалению.
 

Хорошо было бы настройки которые наоборот есть смысл оптимизировать тоже как то помечать, например oinput, в оптимизаторе такая настройка имела бы жирный шрифт или зеленый, мы как разработчики могли бы так сказать юзеру что настройку можно/имеет смысл оптимизировать, или настройка имеет большое влияние на результат работы оптимизации эксперта.

fxsaber:

Странные значения показывает.

Если 6Тб, то все норм. Именно такой размер адрессного пространства процесса и есть в win64
 

Уважаемые разработчики!

На ФОРТС функция OrderCalcMargin(), при подсчете маржи рыночного ордера

выдает не правильное значение.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   CheckMoney.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
    double real_go;
    double price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
    bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, price, real_go);
    if(result == true)
    {
      Print("ГО = ", DoubleToString(real_go));
    }
 //---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Результат

2020.03.04 23:21:09.664 CheckMoney (GOLD-3.20,M1)       ГО = 11258.89000000

Но если совершить сделку, то резервируется приблизительно как начальная маржа



Исправьте, пожалуйста.

