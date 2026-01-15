Ошибки, баги, вопросы - страница 2669
Опять-двадцать-пять...
При соединении с c.mql5.com произошла ошибка. PR_END_OF_FILE_ERROR
Когда-нибудь будет это починено? Ведь на дню по несколько раз отваливается...
unknown resource type - в чем причина этого бага? Уже второй индикатор не могу так использовать.
Уважаемые разработчики!
Совсем недавно же починили, и опять (ФОРТС, Открывашка, реал, Билд 2340)
Можно как-то блокировать прокрутку графика, когда кнопка мыши нажимается в пределах открытого CAppDialog?
Сейчас, например, если нажать на кнопку CButton внутри диалога и не отпуская кнопку мыши подвинуть её курсор (часто это происходит даже непроизвольно, на несколько пикселей), начинает скроллиться чарт.
В библиотеке есть только одна подсказка на этот счет - заголовок CAppDialog, который по нажатию мыши создает дарг-объект и переходит в режим его перетаскивания, при котором сам чарт остается на месте. Если воспользоваться этой технологией, то пропадает возможность нажимать на CButton (или любой другой контрол).
Может кто-то уже решил эту проблему?
я колесико мышки кому то пример писал и точно блокировал прокрутку колесиком, по моему Вам нужно какое то из свойств графика отредактировать
тут все примеры https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/charts_samples
CHART_MOUSE_SCROLL и CHART_FOREGROUND можно попробовать изменить, может в них дело
Основная претензия к неуместному выводу warning - "deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler version".
Текущая реализация - это стрельба с пушки по воробьям.
Не важно уместен или нет - warning "лезет" фактически при любом вызове перегруженной шаблонной функции в базовом классе, что в определенных ситуациях достаточно сильно мешает разработке:
C++ online: https://onlinegdb.com/rkbNuGVSL
DXContextSetSize
Changes a frame size of a graphic context created in DXContextCreate()
DXContextSetSize
Gets a frame size of a graphic context created in DXContextCreate()
Верное значение и ссылка: DXContextGetSize