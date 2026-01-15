Ошибки, баги, вопросы - страница 2656
Дайте детали для воспроизведения. Может, кто-то и заинтересуется. Так шансов вообще нет.
Код, инструмент, параметры теста.
Пожалуйста
Очень не хватает возможности программно менять штатный указатель мышки без dll.
Или просто возможность отключать отрисовку штатной мыши.
В справке про EventChartCustom () сказано:
sparam
[in] Параметр события типа string, передаваемый функции OnChartEvent. Если строка имеет длину больше, чем 63 символа, то строка усекается.
Однако успешно передается строка длиной 96 символов, что то изменилось?
Вот, шифрую строку и передаю её в эвенте, и успешно расшифровываю, строка не усекается как сказано в справке и это замечательно (первая строка шифрованная за ней расшифрованная):
2020.02.26 14:36:10.949 iSpy (EURUSD,H1) 38CFD250C299F2420D5AFB1D070196F2F9246A164C2B1905C3921E466D6124306D836A2A09D4A06DD4B02FBDD1DE6857
2020.02.26 14:36:10.949 iSpy (EURUSD,H1) EURUSD:1.08753:1.0875:0.0:1582716971862:0.0
2020.02.26 14:36:16.391 iSpy (EURUSD,H1) 2588EC84729FA3BFE07B09BCB13832AF026A4F9DEA5634477EFF2C1FCAC355A35A67EDC5D5A8621570D3EBF80A7A942A
2020.02.26 14:36:16.391 iSpy (EURUSD,H1) EURUSD:1.08752:1.08749:0.0:1582716977068:0.0
какой длины строку всё таки можно передать в эвенте не нарвавшись на усечение в действительности?
128 байтов. Это 127 uchar-символов, или 63 ushort-символов.
Как в MQL реализовать такую вещь:?
128 байтов. Это 127 uchar-символов, или 63 ushort-символов.
Это на самом деле 160 байтов.
Как в MQL реализовать такую вещь:?
Collection(CObject &refs[]) { size = ArraySize(refs); }
Уважаемые разработчики, можно ли поменять как то UTM метки ?
Или Можете ли Вы привести метки в порядок ?
utm_campaign=mt4terminal
utm_source=properties.indicator
utm_medium=indicatorName
utm_term=indicatorVersion
utm_content=Year
Сейчас текущие UTM метки не информативны...
Унаследовать CButtons от CWnd
В том то и дело что дерево классов имеет общий узел CWnd (CObject дальше, вообще в корне).
CButton -> CWndObj -> CWnd -> CObject.
Если изменить параметр в методе на CObject, получаем в 2 раза больше ошибок:
Аналогичная иерархия классов работает для случая не массива. Вот компилируемый код:
Вопрос, как сделать, чтобы и для массива работало?
Я знаю шаблон помогает, но его как раз хочется избежать.
ИМХО, должно без шаблонов работать по праву наследования.
Проверил как в C++.
Работает. Но MQL такое не переваривает, что с индексом, что без.