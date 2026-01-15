Ошибки, баги, вопросы - страница 2657
В том то и дело что дерево классов имеет общий узел CWnd (CObject дальше, вообще в корне).
CButton -> CWndObj -> CWnd -> CObject.
Если изменить параметр в методе на CObject, получаем в 2 раза больше ошибок:
Аналогичная иерархия классов работает для случая не массива. Вот компилируемый код:
Вопрос, как сделать, чтобы и для массива работало?
Я знаю шаблон помогает, но его как раз хочется избежать.
ИМХО, должно без шаблонов работать по праву наследования.
Проверил как в C++.
Работает. Но MQL такое не переваривает, что с индексом, что без.
Для C++ вот так наглядней Ваш пример будет. Запустите и посмотрите, что получится)))
Мда, мой косяк. Но тогда возникает следующий вопрос. Вот этот код C++ работает (уже точно как надо ;-)).
Аналогичный MQL дает ошибку:
не знаю задачу, но по моему Вы ищете что то такое:
в MQL это указатель на функцию void func(void)
в классе можно объявить поле с типом PTR и затем присвоить ему функцию и затем "разыменовывать указатель" и вызвать функцию
с передачей функций написанных в процедурном стиле в класс работает без проблем, методы класса, скорее всего, так просто не получится передавать, можно через dynamic_cast попробовать, но код очень запутанный получится
typedef не прокатит с методом.
dynamic_cast работает в сторону наследника (более длинной цепочки), то есть если в указателе на base содержится derived, то можно привести к derived и, если он не NULL (т.е. каст нормальный), вызвать его метод. Но когда ситуация наоборот, как в моем случае, есть указатель на derived то он по определению является и base. И любой вызов его виртуального метода просекает, что в указателе "сидит" derived и вызывает переопределенную реализацию. А нужно базовую.
Для этого есть вышеуказанная синтаксическая конструкция в C++, но MQL - не C++. По-видимому, пока никак.
Я сделал у себя обходной трюк, но он не во всех задачах может прокатить.
Смысл всех этих плясок с бубном, как всегда, чтобы запутанный код остался внутри "библиотеки", а использующий её код стал кристально чистым и простым.
чем инициализировать в тестере rand() ?
код:
мне не совсем нравится такая псевдослучайная генерация:
Справка: MathRand
Примечание
Перед первым вызовом функции необходимо использовать функцию MathSrand, чтобы перевести генератор псевдослучайных чисел в начальное состояние.
Попробуйте теперь с MathSrand.
Спасибо, Кэп !
речь идет о тестере
этот код тоже не работает в ТЕСТЕРЕ
думаю, что, если тестер, то не нужно использовать MathSrand.
Но если это не поможет, тогда скорей всего принудительно на каком-то этапе тестер вызывает MathSrand(GetTickCount())
Тогда можно попробовать MathSrand(int(GetMicrosecondCount()%1000000));
ЗЫ ведь нужно помнить, что GetTickCount() меняет свои значения каждые 15.625 милисекунд. Это очень большой промежуток времени для тестера.
Игорь, ну тогда попробуй MathSrand(int(GetMicrosecondCount()%16384));
Интересно как картина измениться