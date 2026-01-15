Ошибки, баги, вопросы - страница 2658
Игорь, ну тогда попробуй MathSrand(int(GetMicrosecondCount()%16384));
Интересно как картина измениться
Такая проблема.
Класс CSymbolInfo.
При обращение к текущей цене Ask или Bid возвращает 0.
Все остальные параметры работают нормально, например AskHigh или Point
Сначала нужно обновить цены.
Вау. Ничего не понимаю.
а чего тут понимать? - в тестере GetMicrosecondCount() , GetTickCount() , GetTickCount64() привязаны к старту тестера https://www.mql5.com/ru/forum/35402/page5#comment_15165640
и конструкцию из справки MathSrand(GetTickCount());
разработчики должны были сделать как работу Print() - она в тестере в режиме ГА не выводит сообщения ,
так и MathSrand(GetTickCount()); должен инициализироваться временем ..... фиг его знает каким временем, но не временем запуска ГА это точно - сейчас не работает MathSrand() как ожидалось
значит не время использовать для сранд, а какой-нибудь хендл, который меняется каждый раз.
как решить эту проблему я знаю - в WinAPI время возьму, но это очередная особенность которую нужно постоянно проверять? ))))
ЗЫ: в алглиб был генератор повышенной точности.... но опять же вопрос в корректности работы примера из справки
как решить эту проблему я знаю - в WinAPI время возьму, но это очередная особенность которую нужно постоянно проверять? ))))
Если проходы не молниеносные и нужно без DLL, то можно так.
Как такое сказывается на SSD - не знаю. Использую RAMDrive.
проверил выводом в OnTester()
картинка как и выше
тут в общем вопрос в уверенности, что если оптить НС через ГА тестера - то не факт, что все локальные ядра процессора не будут работать с одной и той же начальной конфигурацией весов НС - это портит результаты обучения, имхо
Простите, что вставляю сюда карман, но очень нужно понять, что делать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка с загрузкой индикаторов с старших ТФ (D1 например)
Vladislav Andruschenko, 2020.02.27 18:42
Итак суть:
В начале заметил ошибку и тормоза при обращении к старшим ТФ D1 и W1 из советника, который установлен например на М5 (НЕВАЖНО КАКОЙ ТФ).
Сейчас я обнаружил такую же ошибку в тестере стратегий на другом эксперте (который никак не пересекается с предыдущем)
Мои действия: