Ошибки, баги, вопросы - страница 1312

Новый комментарий
 
Михаил:

Брокера на ДЫБУ!

Сек, щас брощу проверку, а Вы выложите результаты... 

 
Alexey Klenov:

закоментарьте:

if ( ( SYMBOL_FILLING_IOC & filling_mode ) != SYMBOL_FILLING_IOC )
  {
    MessageBox( "Символ " + a_symbol + " не поддерживает filling IOC режим исполнения ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND );
    return( false );
  }

 И ещё раз проверьте

 
Михаил:

закоментарьте:

 И ещё раз проверьте

У вам ошибка в комментарии 

  if ( ( SYMBOL_FILLING_IOC & filling_mode ) != SYMBOL_FILLING_IOC )
  {
    MessageBox( "Символ " + a_symbol + " не поддерживает filling IOC режим исполнения ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND );
    return( false );
  }
  
  if ( ( SYMBOL_FILLING_FOK & filling_mode ) != SYMBOL_FILLING_FOK )
  {
    MessageBox( "Символ " + a_symbol + " не поддерживает filling IOC режим исполнения ордеров!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND );
    return( false );
  }    

Извечная проблема копипаста)


 
Alexey Klenov:

У вам ошибка в комментарии

Извечная проблема копипаста)

:) Исправьте

Вы поняли причину?

Меняйте Брокера.

Эти режимы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть! 

 
Михаил:

:) Исправьте

Вы поняли причину?

Меняйте Брокера.

Эти режимы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть! 

понял еще в первом своем посте 

//--- get possible filling policy types by symbol
   uint filling=(uint)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

Возвращает 0.

Ну менять это резко. Можно суппортам подзатыльников надавать чтобы допилили настройки на сервере...

 
Alexey Klenov:

понял еще в первом своем посте

Возвращает 0.

Ещё  раз убедились! Не вредно...

Дело не в коде, а в Брокере. 

 
Alexey Klenov:

понял еще в первом своем посте

Возвращает 0.

Ну менять это резко. Можно суппортам подзатыльников надавать чтобы допилили настройки на сервере...

Каждый раз будете кулаками махать?

Я бы сменил.  Удачи!

 
Михаил:

Каждый раз будете кулаками махать?

Я бы сменил.  Удачи!

Спасибо
[Удален]  
Как на этапе компиляции определить какой битности терминал? Идентификатор TERMINAL_X64 не подходит т.к. предназначен для функций. Скорее всего есть макросы о которых в справке не написано, но периодически которые иногда всплывают в тех или иных проявлениях :)
 
Konstantin Karpov:
Как на этапе компиляции определить какой битности терминал? Идентификатор TERMINAL_X64 не подходит т.к. предназначен для функций. Скорее всего есть макросы о которых в справке не написано, но периодически которые иногда всплывают в тех или иных проявлениях :)
 _IsX64 - не оно?
1...130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319...3695
Новый комментарий