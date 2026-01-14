Ошибки, баги, вопросы - страница 1312
Брокера на ДЫБУ!
Сек, щас брощу проверку, а Вы выложите результаты...
И ещё раз проверьте
У вам ошибка в комментарии
Извечная проблема копипаста)
У вам ошибка в комментарииИзвечная проблема копипаста)
:) Исправьте
понял еще в первом своем посте
Возвращает 0.
Ну менять это резко. Можно суппортам подзатыльников надавать чтобы допилили настройки на сервере...
Ещё раз убедились! Не вредно...
Дело не в коде, а в Брокере.
Каждый раз будете кулаками махать?
Я бы сменил. Удачи!
Как на этапе компиляции определить какой битности терминал? Идентификатор TERMINAL_X64 не подходит т.к. предназначен для функций. Скорее всего есть макросы о которых в справке не написано, но периодически которые иногда всплывают в тех или иных проявлениях :)