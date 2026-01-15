Ошибки, баги, вопросы - страница 2593
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите в чем, может быть причина ошибки [Too many trade requests] уже на втором вызове обычной OrderSend (после запуска терминала) ?
Посмотрел логи с с понедельника по четверг. Везде одна и та же картина: Первая отправка лимитного ордера проходит удачно, а последующие завершаются с ошибкой [Too many trade requests] . Потом начинают проходить. Из криминального делаю только частые вызовы CopyTickRange в OnInit().
BCS Broker MetaTrader 5 Terminal x64 build 2170 started
Встречал такое в первые минуты торгов. Это особенность БКС, похоже, когда его сервер слишком загружен он отбивает даже корректные торговые запросы, возвращая такую ошибку. Поддержка БКС мне ответила, что это не ошибка.
Я на эту ошибку реагировал повторением запроса через небольшое время.
Думаю, что с CopyTicksRange это никак не связано.
Возникает проблема следующего характера.
Периодически, но без выявляемой регулярности, происходит зависание обновления графиков в МТ5. Для примера прошу обратить внимание на картинку. Графики зависли в районе 19:43, однако видно, данные по рынку поступают - время в обзоре рынка 21:22, цена нефти уже 59,44, а не 59,15 (на графике) и котировки в обзоре рынка обновляются.
Также могу дополнительно уточнить, что зависание графика было и в районе 17:00. Это видно по индикатору, который начал отрисовку после 18 часов.
Что характерно при данном зависании - в менеджере задач наблюдается, что МТ5 начинает потреблять как приложение порядке 16-22% при стандартных 2-4%. При этом после выключения МТ% в подобной ситуации в менеджере задача МТ5 переходит из "Приложений" в "Фоновые процессы" и продолжает там сидеть с той же нагрузкой 16-22%. Удаляется только руками.
Подскажите, с чем может быть связано подобное поведение? Логи вроде пустые без ошибок.
Также дополню, что подобное поведение относительно загрузки в менеджере задача и последующим скатыванием в фоновые процессы иногда возникает и при включении МТ5. Также нерегулярно. Включаю - индикатор на графике не прорисовывается, загрузка проца сильная.
Дополнительно вопрос - обязательно ли индикатору прописывать идентификатор? Может ли это влиять на что-то?
Пора бы убрать гугл плюс или заменить на что то другое ...
Привет.
После прогона советника в тестере стратегий МТ5 в отчетном графике вырисовываются позиции, которых быть не должно
https://www.mql5.com/ru/charts/10832941/aapl-d1-roboforex-ltd
https://www.mql5.com/ru/charts/10832942/aapl-d1-roboforex-ltd
В одно и тоже время советник держит только одну открытую позицию, это видно по журналу
Откуда же на графике появляются позиции, которых там быть не должно?
Руководствуясь справкой - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start#guest - пытаюсь выяснить instance_id конкретной копии МТ5 (у меня их несколько, потому имею несколько папок XXYYZZBLABLABLA в AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\). Терминал запускается из файлового менеджера без всяких ключей. Команда "Открыть каталог данных" открывает каталог, куда терминал установлен, а не Roaming. Яко-бы "В корне каждого каталога данных терминала также находится файл origin.txt", где "указывается путь к каталогу установки платформы". Ни в одной папке такого файла нет.
Есть более точная информация (в текущей справке похоже что-то опущено)? В принципе, всегда обходился и без этого, за счет сопоставления дат создания папок, но хотелось бы, чтобы был штатный рабочий способ.
Почему бы instance_id не выводить в окне "О программе"?
...
Этот идентификатор является хешем, рассчитанным по пути к папке установки.
В комменте написаны две одинаковые строчки кода, значение второй линии линейной регрессии в определённое время.
А на графике выдаёт два разных значения. Почему так? Советник какое значение будет использовать?
Этот идентификатор является хешем, рассчитанным по пути к папке установки.
Спасибо. Я знал про хеш, но без точного алгоритма.
На базе указанного обсуждения, я обновил исходник и опубликовал в CodeBase - https://www.mql5.com/en/code/26945.
Спасибо. Я знал про хеш, но без точного алгоритма.
Не отображаются отзывы. Я даже уведомления о них получаю, но их нет. Ссылка на продукт: https://www.mql5.com/ru/market/ (ссылка обрезана модератором)
Пробовал разные браузеры, разные устройства, VPN. И что самое интересное, этот баг еще влияет на положение продукта в маркете. Он был на 2й странице, а потом резко улетел куда-то в хвост, когда это началось (пару месяцев назад)