Ошибки, баги, вопросы - страница 2448
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Допустим, пишите менеджер по работе с советниками. Сейчас два одинаковых советника с разными именами невозможно признать одинаковыми.
Например, нужно при запуске советника определить, а не запущен ли он и его клон до этого.
Ну бывает, когда много чартов и советников. И что-то по ошибке запускаешь повторно.
Если советники свои, то напрашивается наличие ИД для типа советника + функция от даты билда например и на этапе старта широковещательный опрос запущенных на всех или текущем чарте. Работает без вопросов.
История торгов отображается не совсем удобно, если частичное закрытие позиции произошло отложенным ордером, который был выставлен ранее открытия сделки.
2019.04.25 в 10.01.00 была открыта позиция по рынку объемом 8 лотов, которая частично была закрыта на 1 лот в 10:04 - в таком виде отчет не информативен.
Информацию разумней предоставлять от даты первой сделки, подбирая под неё ордера, формирующие и изменяющие её, во всяком случае, как дополнительный вариант отчета для удобства восприятия.
Обратил на это внимание, так как долго не мог понять, почему произошло частичное закрытие - по факту не успел убрать отложку до закрытия рынка намедни.
Что-то поломали в отладке на исторических данных. Теперь при каждом запуске отладки параметры советника меняются на дефолтные ели они были изменены вручную.
В коде
В параметрах изменили (пожалуйста не обращайте внимания на очепятку.)
после запуска отладки на исторических данных значение сброшено на дефолтное.
Андрей, не понял про профили.
Профили - как сеты для целого стада советников.
В них можно поменять какой-то параметр путем поиска и замены по всем файлам профиля (для этого есть утилиты).
Примитивный менеджер, позволяет запускать несколько советников сразу.
ребят, помогите, плиз)
создал панель и кнопку в ней, но что-то не так, кнопка смещается по одной из осей сверху, но следует за панелью.
то есть, нужно либо сделать правильную отвязку от углов привязки или же не хватает правильной команды для привязки кнопки к панели...
Да что ж за программа такая, что при ее использовании одни маты?!
Ну куда не глянь, все через запасное колесо!
Решил скачать МТ5 и попробовать создать свой символ (такая функция заявлена)... Блин, взял CSV фьючерса и решил подтянуть... Это рукожопное творение почему-то в CLOSE сует объем, на что в итоге само и ругается: цена закрытия больше high. Как этому ПО можно объяснить, что это колонка объема, коли нет ни кнопок, ни выбора полей! Как можно было не предусмотреть элементарное в функции импорта CSV?
Да что ж за программа такая, что при ее использовании одни маты?!
Ну куда не глянь, все через запасное колесо!
Решил скачать МТ5 и попробовать создать свой символ (такая функция заявлена)... Блин, взял CSV фьючерса и решил подтянуть... Это рукожопное творение почему-то в CLOSE сует объем, на что в итоге само и ругается: цена закрытия больше high. Как этому ПО можно объяснить, что это колонка объема, коли нет ни кнопок, ни выбора полей! Как можно было не предусмотреть элементарное в функции импорта CSV?
У Вас в коде несколько ошибок
Зачем же на зеркало пенять...
(MQL4) подскажите, пожалуйста, какой в данном случае должен быть код для закрытия всех открытых позиций по нажатию кнопки? (ордера на открытие работают из этого кода).
что-то не получается. или может нужно отдельно через Void или другую команду это делать?
Сделайте пожалуйста возможность присваивать псевдонимы для каждого счета в терминале, что бы вместо сухих цифр номеров счетов можно было давать человеческие названия, которые бы и в шапке терминала высвечивались, например:
"Мой любимы счет"
"Инвесторский счет Трампа"
"Ацкий мартин"
"Тут я просто прикалываюсь"
"Сигнал за который не стыдно"
"Сигнал за который стыдно"
И тогда в множестве запущенных терминалах и счетах не запутаешься.
Самое элементарное - дать хэш самого себя. Путь на самого себя дается. Хэш - по какой-то причине зажимается.
Кстати поддерживаю, это действительно полезная вещь. Мне тоже часто требуется контроль версий сохраняемых результатов в файлах, т.е. гарантия того, что все файлы созданы одной версией программы. Сейчас для этого приходится брать либо время компиляции, либо некий номер версии, задаваемый вручную (а значит не гарантирующий идентичности). Например в каком-то инклуднике где-то что-то поменял - значит уже де-факто новая версия исполняемого файла, и нужно не забыть проставить новый номер версии, в общем крайне не надёжно.
Кто-то тут советовал, мол посчитайте хэш от исходников. Так для этого нужно знать все исходники (инклудники), используемые программой, а значит нужно парсить код не по детски. Они ж необязательно заданы в явном виде (#include <file.mqh>), а могут быть заданы в виде макросов.