вместо номера торгового счёта буквенное название
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ни кто не задумывался,что если при подключении к торговому счёту в терминале где из всплывающего окошка выбираешь нужный счёт и подключаешься к нему было бы намного удобней если бы можно было его как то назвать буквенным именем,например если у тебя 20 счетов на терминале,на которых ты тестируешь разные стратегии и разные советники,10 из которых уже неактивны,пока нужный найдёшь,много времени пройдёт,например "стратегия 10пп" ,"советник мартин" и т.д. ,вместо счёта 123456 или номер счёта и название,например "123456 (стратегия10пп)".
Но эти имена опять надо запоминать. Хорошо Вам, молодым с хорошей памятью. А мы создаем текстовый файл с номерами счетов и пояснениями их назначения
а потом, еще, надо помнить имя файла и папку... приходится на бумажку записывать
А потом вспомнить куда ты ету бумажку засунул)))
Я считаю, что удобнее на каждый счёт иметь значок на рабочем столе. Тогда помнить ничего не надо. Ниже привожу фрагмент моего рабочего стола:
Я считаю, что удобнее на каждый счёт иметь значок на рабочем столе. Тогда помнить ничего не надо. Ниже привожу фрагмент моего рабочего стола:
У вас разные ДЦ. Я так понял, ТС хотел заменить в терминале номера счетов на что-то свое, например что бы вместо 58734581 было я_люблю_машу!
Вчера как раз задумался - а хорошо бы в заголовке окна терминала видеть не только номер счета и имя компании, а еще и тип счета (по классификации самой компании) и текущее значение кредитного плеча. Плечо еще можно достать, сгенерировав историю счета, но его могут сменить в любой момент, на новостях или перед выходными, или просто специальным решением для сильно прибыльного счета.
А с типом счета вообще не знаю, где взять, только в своих записях, в личном кабинете или в переписке с ДЦ по открытию этого счета.
И вообще мечта - у каждого инструмента в окне обзора рынка чтобы стояла буквочка с типом исполнения запросов, Instant или Market - они бывают неодинаковыми у разных пар одного счета, и тип исполнения ДЦ также может изменить без предупреждения прямо во время торговли. Сразу и не заметишь, не среагируешь.
И, конечно, хотелось бы, чтобы все перечисленное было доступно не только визуально, но и программно, в MQL.
У вас разные ДЦ. Я так понял, ТС хотел заменить в терминале номера счетов на что-то свое, например что бы вместо 58734581 было я_люблю_машу!
Алексей, не совсем разные: два ДЦ Инста и два ДЦ Робо. Но дело не в этом. Вот это "что-то своё" можно писать под иконкой: "Я люблю Машу", "Слава КПСС !" и прочее. И помнить при этом номера счетов не надо !
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