Кто-то тут советовал, мол посчитайте хэш от исходников. Так для этого нужно знать все исходники (инклудники), используемые программой, а значит нужно парсить код не по детски. Они ж необязательно заданы в явном виде (#include <file.mqh>), а могут быть заданы в виде макросов.
Ну, если что-то зависит от макросов, то для изменения результата должны измениться макросы, то есть исходники. Чтение всех зависимостей по include-ам я приводил в статье. Там, кстати говоря, комментарии выкусываются, так что остается голый код.Но, я согласен, что удобнее всё иметь в самом редакторе, а не мастерить вручную.
О, спасибо, я даже я не в курсе был о таком. Правда у вас там именно и сказано о спотыканиях об макросы. Впрочем будем проверять конечно.
Вы продолжаете развивать этот проект? Так то потенциал действительно огромный, особенно в плане доработки языка своими силами, ибо многое в MQL так и не реализовано, а многое работает через пень-колоду (баги), и разработчики, как я понял, больше не планируют ничего улучшать в самом языке.
Что-то не пойму, для графического элемента "Кнопка" нельзя задать свойство наподобие Enabled=false, чтобы кнопка стала недоступной для нажатия?
Т.е. пользователь изначально нажал кнопку, запустился некий процесс работы, при этом кнопка должна оставаться в нажатом положении, не реагируя на последующие нажатия. Можно ли так сделать?p.s. Нашёл. Приоритет для объекта выставить отрицательный.
Подскажите способ получить данные (текст) из этого списка
https://www.mql5.com/ru/docs/convert/enumtostring
Мне нужен список всех enum из всплывающей подсказки.Пробовал несколько программ по работе с окнами. Не выходит, т.к. список исчезает при уходе фокуса.
Подскажите, по OnTradeTransaction(). Нижеописанное - нормальное поведение? В тестере проверил - так и есть :( А на "живом" счёте?
В OnTick() есть цикл, закрывающий позиции по порядку.
В OnTradeTrancaction() подсчёт количества открытых позиций.
Советник поступает так: сначала до конца выполняет цикл закрытия, потом переходит к OnTradeTransaction и в том же порядке выполняет подсчёты.
Другими словами не
а
т.е. работает не параллельно, а последовательно.
Если вышеописанное нормально, то получается, что безопасно OnTradeTransaction() можно использовать только в советниках, открывающих/закрывающих только один ордер. Если сетка или мультисимвольный (или мультисимвольнаяя сетка, где это и обнаружилось :) ) - алгоритм ломается.
На реале всегда все много сложнее, чем на демо и в тестере.
OnTradeTransaction-концепция слабо продумана, но мнение "Вы просто не умеете их готовить" звучит постоянно.
Либо пишите без данных о транзакциях, либо получайте их со стороны в любом месте программы, не дожидаясь входа в OnTradeTransaction.Для мультисимвольной сетки хороша асинхронность. Поэтому выбрал бы второй вариант.