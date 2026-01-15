Ошибки, баги, вопросы - страница 2445
Нет, в opt попадает хэш именно ex5. По этой причине перекомпиляция сбрасывает кеш тестера.
Тогда разработчики не помогут, пишите свой анализатор кода.
Не совсем.
Не всякая перекомпиляция эксперта сбрасывает кеш тестера.
Если у эксперта есть зависимые компоненты: библиотеки, кастомные индикаторы и/или dll то к хешу эксперта подмешивается хеши компонентов.
Как считается хеш эксперта, где он хранится в эксперте - это один из технологических секретов.
Поэтому я сразу сказал Вам: "Нет"
ну ведь, действительно:
В первом приближении уже будет работать вполне сносно.
Конечно, если изменить имя переменной(функции) или добавить новую неиспользуемую переменную,изменить порядок и т.д., то хэш измениться, хотя логика нет. Контролировать эти вещи это уже мега сложно. Все равно что написать свой линковщик.
Дело в том, что не было просьбы давать MD5-хеш. Нужен любой хеш нативного кода. Например, сумма каждого третьего байта.
Если эта сумма отличается, то с огромное вероятностью, советник (логика - нативный код) изменился.
Т.е. ну совсем просто! Сейчас такого механизма нет, к сожалению.
Контролировать эти вещи это уже мега сложно. Все равно что написать свой линковщик.
Поэтому и завел речь о простом решении.
А вот по этой теме разработчики что-нибудь могут сказать?
https://smart-lab.ru/blog/535490.php
Ну тогда нужна грамотная аргументация для МQ.
Для чего это нужно? Как и в каких случаях это может расширить возможности mql? А не только удовлетворение персонального каприза.
Мне лично на данный момент не ясно зачем программе знать, что ее изменили. В каких задачах это может пригодиться? Если это для чего-то даже и нужно, то вполне годится вариант с получением хэша из mql-кода после удаления "лишнего". И это, действительно, займет не больше 20 строк кода.
Тем более, даже если MQ пойдет на встречу и выдаст такой хэш для публичного использования, то он все равно изменение такого хэша не будет гарантией, что логика была изменена. Например при изменении последовательности чего-либо.
Случайно обновился - опять не работает - ошибка при компиляции:
А раньше (build 1961) все было нормально
И здесь тоже - сейчас (build 2025) ошибка:
А раньше (build 1961) - нормально было
помогите пжл решить проблемую. как сделать передачу нормальных символов вместо того что сейчас?